Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के इस अपार्टमेंट को AOA ने जारी किया नोटिस, बोरवेल सील करने की चेतावनी; 950 परिवारों को होगा पानी का संकट

    By lakshay chaudhary Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:45 PM (IST)

    गाजियाबाद के गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट में भूजल संरक्षण विभाग ने आरडब्ल्यूए को नोटिस भेजा है जिसमें एनओसी और पंजीकरण प्रमाणपत्र की मांग की गई है। ऐसा न करने पर बोरवेल सील करने की चेतावनी दी गई है। इससे 950 परिवारों में जल संकट की चिंता बढ़ गई है। आरडब्ल्यूए ने निवासियों को समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है और एचवीबी से मदद मांगी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गाजियाबाद के गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट में भूजल संरक्षण विभाग ने आरडब्ल्यूए को नोटिस भेजा है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। भूजल संरक्षण विभाग ने गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए को नोटिस जारी कर भूजल निकासी के लिए एनओसी और पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी मांगी है। ऐसा न करने पर बोरवेल को सील करने और कार्रवाई की धमकी दी गई है। इससे अपार्टमेंट के 950 परिवारों में निकट भविष्य में जल संकट की चिंता गहरा गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ए.एन. त्रिपाठी ने निवासियों को आश्वासन दिया है कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। महासचिव अतुल राय ने बताया कि आवास विकास परिषद (एचवीबी) द्वारा 2012 में लगाए गए बोरवेल के संबंध में नोटिस एचवीबी के बजाय आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के निजी नाम से भेजा गया था।

    इससे साफ है कि अपार्टमेंट के एक निवासी ने निजी रंजिश के चलते भूजल संरक्षण विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच, मीडिया प्रभारी कैलाश चंद्र शर्मा ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एचवीबी के अधीक्षण अभियंता ए.के. मित्तल को पत्र लिखकर शीघ्र समाधान का अनुरोध किया है।