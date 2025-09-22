गाजियाबाद के इस अपार्टमेंट को AOA ने जारी किया नोटिस, बोरवेल सील करने की चेतावनी; 950 परिवारों को होगा पानी का संकट

गाजियाबाद के गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट में भूजल संरक्षण विभाग ने आरडब्ल्यूए को नोटिस भेजा है जिसमें एनओसी और पंजीकरण प्रमाणपत्र की मांग की गई है। ऐसा न करने पर बोरवेल सील करने की चेतावनी दी गई है। इससे 950 परिवारों में जल संकट की चिंता बढ़ गई है। आरडब्ल्यूए ने निवासियों को समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है और एचवीबी से मदद मांगी है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। भूजल संरक्षण विभाग ने गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए को नोटिस जारी कर भूजल निकासी के लिए एनओसी और पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी मांगी है। ऐसा न करने पर बोरवेल को सील करने और कार्रवाई की धमकी दी गई है। इससे अपार्टमेंट के 950 परिवारों में निकट भविष्य में जल संकट की चिंता गहरा गई है।

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ए.एन. त्रिपाठी ने निवासियों को आश्वासन दिया है कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। महासचिव अतुल राय ने बताया कि आवास विकास परिषद (एचवीबी) द्वारा 2012 में लगाए गए बोरवेल के संबंध में नोटिस एचवीबी के बजाय आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के निजी नाम से भेजा गया था।