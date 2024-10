UP Bypolls Election 2024 Date: गाजियाबाद में उपचुनाव की तारीख आई सामने, इस वजह से खाली हुई थी सीट

डिजिटल डेस्क, गाजियाबाद। Ghaziabad Bypoll 2024 Date उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी पारा गरमाने वाला है। दरअसल, यूपी की नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (UP By Election 2024 13) नवंबर को होगा। इन नौ सीटों में गाजियाबाद की सीट भी शामिल है। (Result on 23 November) चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।

बता दें कि चुनाव आयोग ने आज ही उपचुनाव की तारीख का एलान किया है। गाजियाबाद की सीट पर भाजपा, सपा और बसपा के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है।