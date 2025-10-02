यमुना में अवैध खनन करने वालों की अब खैर नहीं, दिल्ली और यूपी मिलकर करेंगे घेराबंदी

लोनी क्षेत्र में यमुना नदी में अवैध खनन रोकने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। यमुना नदी की सीमा को फिर से चिह्नित करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवैध खनन रोकने का अनुरोध किया था जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। लोनी क्षेत्र में यमुना नदी में अवैध खनन रोकने के लिए अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। दोनों राज्यों के पुलिस और राजस्व अधिकारियों की एक टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा, नौ किलोमीटर के क्षेत्र में यमुना नदी की सीमा को फिर से चिह्नित करने की तैयारी चल रही है और बैठकें शुरू हो चुकी हैं।

जुलाई में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के पास यमुना नदी में अवैध रेत खनन रोकने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अवैध खनन तटबंध को कमजोर कर रहा है और बाढ़ का खतरा पैदा कर रहा है।

इसके बाद, राज्य सरकार ने गाजियाबाद जिला प्रशासन से जवाब मांगा और अवैध खनन रोकने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला प्रशासन की जाँच में पता चला कि लोनी में अल्लीपुर बांध उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर स्थित है। यह बाँध 1978 की बाढ़ के दस साल बाद, 1986 में बनाया गया था।

यमुना नदी का कुल 22 किलोमीटर हिस्सा गाजियाबाद में पड़ता है, जिसमें से अलीपुर बाँध के पास का नौ किलोमीटर का हिस्सा संवेदनशील माना जाता है। इस क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतों के बाद पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। खनन को पूरी तरह से रोकना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग दिल्ली सीमा से आते हैं, खनन करते हैं और फिर वापस दिल्ली भाग जाते हैं।

चूंकि घटना दूसरे राज्य से जुड़ी है, इसलिए पुलिस और प्रशासन के लिए आरोपियों को पकड़ना मुश्किल है। दिल्ली की सीमा से सटे दिल्ली के करावल नगर और अलीपुर तहसीलों के प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है।

गाजियाबाद और दिल्ली के अधिकारियों ने अवैध खनन रोकने के लिए बैठकें की हैं और एक टास्क फ़ोर्स बनाने पर सहमति बनी है। इस नौ किलोमीटर के दायरे में नदी की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की भी तैयारी चल रही है।