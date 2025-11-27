Language
    गाजियाबाद में बनेगा यूपी का पहला नेचर एलिवेटेड वाॅकवे, मुंबई की तर्ज पर होगा 800 मीटर के ट्रैक का निर्माण

    By Tripathi Aditya Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:38 PM (IST)

    गाजियाबाद के साईं उपवन में प्रदेश का पहला नेचर एलिवेटेड वाकवे ट्रैक बनने जा रहा है। नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिया है और जल्द ही निर्माण शुरू होगा। यह 800 मीटर लंबा ट्रैक पेड़ों के बीच से गुजरेगा। यहां फूड कोर्ट और बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी होगी। भविष्य में इसे बायोडायवर्सिटी पार्क से जोड़ा जाएगा।

    आदित्य त्रिपाठी, गाजियाबाद। अभी तक आप सभी पार्कों में सैर करने के लिए जाते हैं तो वहां पर बने साधारण ट्रैक पर ही दौड़ लगाते हैं। लेकिन नगर निगम साईं उपवन में प्रदेश का पहला नेचर एलिवेटेड वाॅकवे ट्रैक बनाने जा रहा है।

    इसके लिए नगर निगम की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस एलिवेटेड वाॅकवे ट्रैक का निर्माण पीपीपी माॅडल के तहत किया जाएगा।

    नगर निगम के साईं उपवन में यह ट्रैक मुंबई में बनाए गए एलिवेटेड नेचर वाॅकवे ट्रैक की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसकी लंबाई करीब 800 मीटर और चौड़ाई करीब पांच फीट रहेगी। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक अगले वर्ष तक इसका निर्माण कार्य पूरा करके जनता को सौंप दिया जाएगा।

    पेड़ों के बीच से होकर गुजरेगा वाॅकवे 

    यह एलिवेटेड वाॅकवे ट्रैक शहर में आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। इसकी खास बात यह होगी किकि ये पेड़ों के बीच से होकर गुजरेगा। इस ट्रैक पर जो व्यक्ति सैर करेगा तो वह अपने प्रकृति को महसूस कर सकेगा।

    सैर करने के साथ ले सकेंगे जायका

    साईं उपवन में सैर करने के लिए आने वाले विभिन्न जायकें भी ले सकेंगे। इसके लिए नगर निगम वहां फूड कोर्ट का निर्माण पीपीपी माॅडल के तहत करेगा। इस फूड कोर्ट में लोग चाइनीज व्यंजन के साथ पारंपरिक भारतीय पकवानों का लुत्फ भी उठा सकेंगे।

    बच्चों के लिए होगी खेलने की व्यवस्था

    साईं उपवन में बच्चों के मनोरंजन का ध्यान रखते हुए वहां पर उनके खेलने की भी व्यवस्था होगी। यहां पर इनडोर और आउटडोर दोनों ही तरह के गेम होंगे। इससे बच्चों का मनोरंजन के साथ स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकेगा।

    भविष्य में बायोडायवर्सिटी पार्क से जुड़ेगा साईं उपवन

    नगर निगम की यह भी योजना है कि भविष्य में साईं उपवन को शहर में बन रहे बायोडायवर्सिटी पार्क से जोड़ा जाएगा। इससे साईं उपवन में आने वाले लोग उसके अंदर से ही सीधे बायोडायवर्सिटी पार्क में जा सकेंगे। इसके अलावा लोग साईं उपवन में बनाए जा रहे वाकवे ट्रैक से बायोडायवर्सिटी पार्क का भी नजारा ले सकेंगे।

    साईं उपवन में प्रदेश का पहला नेचर एलिवेटेड वाकवे ट्रैक पीपीपी माॅडल के तहत बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। जल्द ही इसके निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। यह एलिवेटेड वाॅकवे ट्रैक लोगों के आकर्षण का केंद्र भी होगा।


    -विक्रमादित्य सिंह मलिक, नगर आयुक्त