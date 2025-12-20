Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नमो भारत ट्रेन में शर्मनाक हरकत, युवक-युवती का अश्लील वीडियो वायरल; CCTV में कैद

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:01 PM (IST)

    मोदीनगर में नमो भारत ट्रेन के अंदर एक युवक और युवती की अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन पर हुई। सी ...और पढ़ें

    Hero Image

    मोदीनगर में नमो भारत ट्रेन के अंदर एक युवक और युवती की अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। नमो भारत ट्रेन में एक युवक और युवती की अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन की बताई जा रही है। ट्रेन के कोच में लगे CCTV कैमरों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में कैद कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में युवक-युवती सीट पर बैठे हैं और ट्रेन खाली होने का फायदा उठाकर अश्लील हरकतें कर रहे हैं। फिलहाल चार अलग-अलग क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट हो रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है और सार्वजनिक जगहों पर ऐसी हरकतों की निंदा हो रही है।

    रैपिड रेल अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है। NCRTC के प्रवक्ता ने कहा कि CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस को भी सूचना दी गई है। सार्वजनिक परिवहन में शालीनता बनाए रखने की अपील की गई है।