नमो भारत ट्रेन में शर्मनाक हरकत, युवक-युवती का अश्लील वीडियो वायरल; CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। नमो भारत ट्रेन में एक युवक और युवती की अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन की बताई जा रही है। ट्रेन के कोच में लगे CCTV कैमरों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में कैद कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडियो में युवक-युवती सीट पर बैठे हैं और ट्रेन खाली होने का फायदा उठाकर अश्लील हरकतें कर रहे हैं। फिलहाल चार अलग-अलग क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट हो रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है और सार्वजनिक जगहों पर ऐसी हरकतों की निंदा हो रही है।