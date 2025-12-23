नमो भारत में अश्लील हरकत का VIDEO कैसे हुआ वायरल? जांच में सामने आया सच, लड़का-लड़की समेत तीन पर केस दर्ज
मुरादनगर में नमो भारत रेल के प्रीमियम कोच में आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित होने पर रेल आपरेटर, छात्रा व युवक पर केस दर्ज हुआ है। डीबीआरआरटीएस के सुरक्षा ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मुरादनगर। नमो भारत रेल के प्रीमियम कोच में आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित मामले में मंगलवार को रेल ऑपरेटर, छात्रा व युवक पर केस दर्ज किया गया है। मुकदमे में रेल आपरेटर को नामजद किया गया है। जबकि छात्रा व युवक को अज्ञात में रखा गया है।
यह कार्रवाई डीबीआरआरटीएस के सुरक्षा प्रमुख दुष्यंत कुमार की शिकायत पर की गई है। आपरेटर काे अधिकारी पहले ही निष्काषित कर चुके हैं। उसपर आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को मोबाइल में रिकार्ड कर प्रसारित किया गया है।
नमो भारत की मेंटेनेंस एजेंसी डीबीआरआरटीसी के अधिकारी दुष्यंत कुमार के अनुसार, कुछ दिन पहले दुहाई से मुरादनगर के बीच रेल में लगे कैमरे में एक युवक व छात्रा अश्लील कृत्य हुए देखे गए। कुछ दिन बाद रेल के आपरेटर रिषभ ने उक्त वीडियो को मोबाइल में रिकार्ड कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। दोनों के कृत्य से सार्वजनिक परिवहन के तौर पर नमो भारत की छवि काे हानि हुई।
उक्त वीडियो प्रसारित होने के बाद लोगों में जोड़े के प्रति रोष देखा गया। अधिकारी ने मामले में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे अज्ञात युवक और युवती व रिषभ के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एसीपी मसूरी का कहना है कि केस दर्ज कर प्रकरण में जांच शुरू कर दी है। नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
मोदीनगर की अलग-अलग जगह के बताए जा रहे युवक व छात्रा
वीडियो में दिख रहे युवक व छात्रा मोदीनगर के ही बताए जा रहे हैं। इसमें युवक एक गांव का व छात्रा एक कालोनी की है। ये दोनों गाजियाबाद के एक कालेज में पढ़ाई करते हैें। दुहाई स्टेशन से ये नमो भारत रेल में चढ़े थे। दुहाई से मुरादनगर व मोदीनगर के बीच उनके द्वारा कृत्य किये गए। इसके बाद ये मोदीनगर स्टेशन पर उतर गए। प्रकरण में मोदीनगर व मुरादनगर पुलिस जांच कर रही थी। जांच के बाद स्पष्ट हुआ था कि घटना मुरादनगर थाना क्षेत्र की है।
