    मुरादनगर: खाली प्लॉट बने जहरीले जीवों का अड्डा, निवासियों में दहशत 

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:21 PM (IST)

    मुरादनगर के राधेश्याम विहार कॉलोनी में खाली प्लॉटों और झाड़ियों में जहरीले जीव पनप रहे हैं, जिससे निवासियों में दहशत है। सांप और बिच्छू घरों में घुसकर लोगों को काट रहे हैं, और शिकायतों के बावजूद नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जल निकासी की समस्या से मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।

    मुरादनगर के राधेश्याम विहार कॉलोनी में खाली प्लॉटों और झाड़ियों में जहरीले जीव पनप रहे हैं

    जागरण संवाददाता, मुरादनगर। थाना क्षेत्र के राधेश्याम विहार कॉलोनी फेज 2 में खाली प्लॉटों और उगी झाड़ियों में जहरीले जीव पनप रहे हैं। झाड़ियों में पनप रहे सांप और अन्य जहरीले जीवों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जीव अक्सर घरों में घुसकर लोगों को काट लेते हैं। निवासियों का कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

    राधेश्याम विहार कॉलोनी फेज 2 के विस्तारीकरण के चलते पिछले कुछ वर्षों में आसपास की जमीन पर प्लॉटिंग और निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा, काफी जमीन खाली पड़ी है। रखरखाव के अभाव में इन खाली प्लॉटों में इंसानों जितनी ऊंची झाड़ियां उग आई हैं।

    घनी झाड़ियों में सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव पनप रहे हैं। ये जहरीले जीव अक्सर घरों में घुसकर लोगों को काट लेते हैं। इससे पहले एक दर्जन से ज्यादा लोग ऐसी घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। 8 जुलाई को एक 11 वर्षीय लड़के और एक महिला को एक ही दिन अलग-अलग जगहों पर सांप ने काट लिया था। समय पर इलाज मिलने से दोनों की जान बच गई।

    कॉलोनी निवासी नवीन कुमार का कहना है कि उन्होंने झाड़ियों को हटाने के लिए कई बार पार्षद से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

    जल निकासी की उचित व्यवस्था भी नहीं

    कॉलोनी निवासियों का कहना है कि उच्च गृहकर वसूलने के बावजूद, नगर निगम ने अभी तक कॉलोनी में जल निकासी के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाई है। कॉलोनी के कई घरों का पानी अभी भी पास के खाली प्लॉटों में जमा होता है। लंबे समय तक पानी जमा रहने के कारण दुर्गंध आती है और बीमारी फैलाने वाले मच्छर पनपते हैं। शाम होते ही निवासियों को मच्छरों के प्रकोप का सामना करना पड़ता है।

    शहर के सभी इलाकों में समय-समय पर सफाई की जाती है। अधिकांश कॉलोनियों में जल निकासी के लिए पाइपलाइन भी बिछाई गई है। वन विभाग सांप आदि के प्रकोप को लेकर कार्रवाई करता है। - डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी, मुरादनगर