'यहां बैल भी दुकान के सामने खड़े होकर करते हैं वेलकम', मुरादनगर मेन मार्केट का काला सच आया सामने

बारिश के मौसम में पानी भरना मार्केट के लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। कई इलाकों में नए कंस्ट्रक्शन और ऊंचे नालों के कारण मार्केट की सड़कें कम गहरी हो गई हैं। इससे बारिश में पानी भर जाता है। हमने कई बार इसकी शिकायत की है - प्रमोद गोयल।

शाम को जब महिलाएं और युवतियां शॉपिंग करने जाती हैं, तो कई असामाजिक तत्व बाइक पर ग्रुप बनाकर मार्केट से गुजरते हैं और शोर मचाते हैं। अगर व्यापारी ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, तो वे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। - संदीप सिंघल

मार्केट की ट्रेड एसोसिएशन ने कई बार अलग-अलग फोरम पर इस समस्या के समाधान की मांग की है। हालांकि अधिकारी अक्सर व्यापारियों के साथ मीटिंग में एक्शन का वादा करते हैं, लेकिन जमीन पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। - अनुपम

सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवर कई दुकानों के सामने खड़े होकर रास्ता रोकते हैं, जिससे ग्राहकों का अंदर आना मुश्किल हो जाता है। कई बार जानवर गुस्सैल हो गए हैं और आस-पास के लोगों और कस्टमर्स पर हमला कर दिया है। शिकायतों के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है। - अंकित

नगरपालिका का हर डिपार्टमेंट लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए अलग-अलग लेवल पर काम कर रहा है। सफाई कर्मचारियों के अलावा, रोज़ाना तय जगहों पर गाड़ियां भी भेजी जाती हैं। लोगों को जानकारी देने के लिए गाड़ियों पर स्पीकर भी लगाए गए हैं। आवारा जानवरों और बंदरों की समस्या को दूर करने के लिए रेगुलर कैंपेन भी चलाए जाते हैं। मेन मार्केट में बिजनेस करने वालों से अक्सर कॉन्टैक्ट किया जाता है। सभी दिक्कतों पर काम किया जा रहा है। – डॉ. शैलेंद्र कुमार, EO, नगर पालिका