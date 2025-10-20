मोदीनगर में दिवाली की सजावट पर बंदरों का कहर, व्यापारियों ने निगम से की कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। शहर में बंदरों का आतंक दिवाली की सजावट पर भी असर डाल रहा है। बंदरों द्वारा घरों और दुकानों में सजावट को नुकसान पहुँचाने के कई मामले सामने आए हैं। इसके अलावा, बंदरों के आतंक से परेशान कई निवासियों ने झालरें और अन्य सजावट न लगाने का फैसला किया है। निवासियों की शिकायत है कि नगर निगम से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, बंदरों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

धनतेरस से पहले घरों की सफाई के बाद दिवाली की सजावट शुरू हो जाती है। पिछले दो दिनों में, शहर भर के घरों में, मुख्य सड़क से लेकर शहर की अंदरूनी कॉलोनियों तक, झालरें लगाई गई हैं। घूमते बंदरों के एक झुंड ने इस प्रयास को बिगाड़ दिया। सुबह उठने पर, निवासियों ने पाया कि उनकी झालरें टूटी हुई थीं। बंदर उन पर झपट्टा मारकर उन्हें ज़ोर से गिरा रहे थे।

घंटों की मेहनत और सजावट को इस तरह बर्बाद होते देखना बेहद निराशाजनक था। हालाँकि कुछ लोगों ने अपने घरों को फिर से सजाया है, लेकिन बंदरों द्वारा उन्हें उखाड़ दिए जाने का डर बना हुआ है। लोगों का कहना है कि दिवाली रोशनी का त्योहार है, और लोग अपने घरों को बिजली की सजावट से सजाते हैं।

बंदरों के उत्पात ने सजावट को चौपट कर दिया है। व्यापारी नेता बॉबी गुप्ता का कहना है कि त्योहार से पहले बंदरों की समस्या को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोदीनगर के देवेंद्रपुरी, महेंद्रपुरी, न्यू कॉलोनी, जगतपुरी और शिवपुरी में भी बंदरों द्वारा घरों की सजावट को नुकसान पहुँचाने की ऐसी ही खबरें सामने आई हैं।