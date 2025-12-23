38 करोड़ से बदलेगी मोदीनगर-हापुड़ मार्ग की सूरत, शासन से तीन करोड़ जारी

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर से हापुड़ को जाने का सफर अब कुछ ही समय में सुहाना होगा। 38 करोड़ की लागत से मोदीनगर-हापुड़ मार्ग की सूरत बदलेगी। इस मार्ग को चौड़ीकरण कर दो लेन का किया जाएगा। निर्माण कार्य को लेकर शासन की तरफ से मंगलवार को तीन करोड़ रुपये जारी भी कर दिये गए।

कुछ ही दिन में लोकनिर्माण विभाग की तरफ से कार्य को शुरू करा दिया जाएगा। इससे हापुड़ व गाजियाबाद दोनों जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने भी इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है।

मोदीनगर में राजचौपले से हापुड़ के लिए रास्ता जाता है। यह मार्ग फिलहाल वन-वे है। एक ही सड़क पर वाहनों का आना व जाना होता है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इसपर सफर करते हैं। वाहनों की अधिकता रहती है। हापुड़ रोड पर ही भोजपुर में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर जाने का रास्ता भी है।

काफी समय से इस मोदीनगर-हापुड़ मार्ग के चौड़ीकरण व दो लेन कराने की मांग चल रही थी। पिछले दिनों शासनस्तर से इसे हरी झंडी मिली। निर्माण कार्य के तहत हापुड़ रोड काे गाजियाबाद जिले की सीमा तक दस मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसको लेकर पेड़ाें की कटाई भी होगी। हापुड़ रोड को दो लेन किया जाएगा।