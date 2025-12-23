38 करोड़ से बदलेगी मोदीनगर-हापुड़ मार्ग की सूरत, शासन से तीन करोड़ जारी
मोदीनगर-हापुड़ मार्ग का 38 करोड़ रुपये से कायाकल्प होगा। मार्ग को चौड़ा करके दो लेन का बनाया जाएगा। शासन ने निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ रुपये जारी कि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर से हापुड़ को जाने का सफर अब कुछ ही समय में सुहाना होगा। 38 करोड़ की लागत से मोदीनगर-हापुड़ मार्ग की सूरत बदलेगी। इस मार्ग को चौड़ीकरण कर दो लेन का किया जाएगा। निर्माण कार्य को लेकर शासन की तरफ से मंगलवार को तीन करोड़ रुपये जारी भी कर दिये गए।
कुछ ही दिन में लोकनिर्माण विभाग की तरफ से कार्य को शुरू करा दिया जाएगा। इससे हापुड़ व गाजियाबाद दोनों जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने भी इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है।
मोदीनगर में राजचौपले से हापुड़ के लिए रास्ता जाता है। यह मार्ग फिलहाल वन-वे है। एक ही सड़क पर वाहनों का आना व जाना होता है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इसपर सफर करते हैं। वाहनों की अधिकता रहती है। हापुड़ रोड पर ही भोजपुर में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर जाने का रास्ता भी है।
काफी समय से इस मोदीनगर-हापुड़ मार्ग के चौड़ीकरण व दो लेन कराने की मांग चल रही थी। पिछले दिनों शासनस्तर से इसे हरी झंडी मिली। निर्माण कार्य के तहत हापुड़ रोड काे गाजियाबाद जिले की सीमा तक दस मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसको लेकर पेड़ाें की कटाई भी होगी। हापुड़ रोड को दो लेन किया जाएगा।
इससे हापुड़ रोड पर होने वाले हादसों में भी कमी आएगी। इसमें करीब 38.62 करोड़ की रकम खर्च होगी। जिसकी पहली किस्त मंगलवार को जारी हुई। इस संबंध में यूपी शासन में संयुक्त सचिव की तरफ से लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के साथ पत्राचार भी किया गया है।
