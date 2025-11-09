आरओबी निर्माण से टूटी सड़कें, लग रहा भयंकर जाम; सिस्टम की नाकाफी तैयारियों से जनता परेशान

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर में हापुड़ रोड पर आरओबी(रेलवे ओवरब्रिज) का निर्माण कार्य शुरू तो हो गया, लेकिन पुलिस-प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां नाकाफी हैं। जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को झेलना पड़ रहा है। बिना डायवर्जन किये हापुड़ रोड को वन-वे कर दिया गया है, जिसके चलते यहां पूरे दिन जाम की स्थिति बन रही है।

इतना ही नहीं, इस वन-वे पर जगह-जगह गड्ढे हैं। कुछ जगह पर इन गड्ढ़ों में मिट्टी डालकर कार्य की इतिश्री कर ली गई है। अब रास्ते पर बुरी तरह कीचड़ फैल गया है। सड़क किनारे मिट्टी का ढ़ेर भी लगा है। जिससे यहां हादसे का खतरा बन रहा है। लोगों को यहां से गुजरने में मुसीबत झेलनी पड़ रही है।

यातायात पुलिस भी यहां व्यवस्थाएं बनाने के लिए नहीं दिखती है। मोदीनगर में हापुड़ रोड पर राजचौपले के निकट रेलवे फाटक है। यहां सेतू निगम के द्वारा आरओबी का निर्माण शुरू किया गया है। रेलवे फाटक से लेकर मोदीपोन चौकी के बीच सड़क को वन-वे किया गया है। इस सड़क पर हमेशा वाहनों का दबाव बना रहता है।

ऐसे में सड़क वन-वे होने से वाहन आमने-सामने आने पर रोजाना भयंकर जाम लग रहा है। बड़े वाहन आने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। दूसरे वाहन के निकलने की जगह ही नहीं बचती है। हालत है कि दो मिनट की इस दूरी को तय करने में घंटे से अधिक लग रहा है।

बच्चों को स्कूल जाने में रही परेशानी हापुड़ रोड पर रेलवे फाटक के पास कई स्कूल हैं। जहां शहर की अधिकांश कालोनी से बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। छोटे बच्चों को उनके अभिभावक छोड़ने आते हैं। ऐसे में उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब से आरओबी निर्माण शुरू हुआ है तब से अधिकांश बच्चों को स्कूल में देरी हो रही है। अभिभावकों को दोपहिया फिसलने का खतरा बन रहा है। साथ ही जाम से रोजाना दोचार होना पड़ रहा है।