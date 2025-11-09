Language
    आरओबी निर्माण से टूटी सड़कें, लग रहा भयंकर जाम; सिस्टम की नाकाफी तैयारियों से जनता परेशान

    By Vikas Verma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    मोदीनगर में आरओबी निर्माण के कारण सड़कें टूट गई हैं, जिससे भयंकर जाम लग रहा है। सिस्टम की नाकाफी तैयारियों के चलते जनता परेशान है और उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टूटी सड़कों और लंबे जाम से लोगों में आक्रोश है।

    हापुड़ रोड पर रेलवे फाटक के निकट सड़क पर फैला कीचड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर में हापुड़ रोड पर आरओबी(रेलवे ओवरब्रिज) का निर्माण कार्य शुरू तो हो गया, लेकिन पुलिस-प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां नाकाफी हैं। जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को झेलना पड़ रहा है। बिना डायवर्जन किये हापुड़ रोड को वन-वे कर दिया गया है, जिसके चलते यहां पूरे दिन जाम की स्थिति बन रही है।

    इतना ही नहीं, इस वन-वे पर जगह-जगह गड्ढे हैं। कुछ जगह पर इन गड्ढ़ों में मिट्टी डालकर कार्य की इतिश्री कर ली गई है। अब रास्ते पर बुरी तरह कीचड़ फैल गया है। सड़क किनारे मिट्टी का ढ़ेर भी लगा है। जिससे यहां हादसे का खतरा बन रहा है। लोगों को यहां से गुजरने में मुसीबत झेलनी पड़ रही है।

    यातायात पुलिस भी यहां व्यवस्थाएं बनाने के लिए नहीं दिखती है। मोदीनगर में हापुड़ रोड पर राजचौपले के निकट रेलवे फाटक है। यहां सेतू निगम के द्वारा आरओबी का निर्माण शुरू किया गया है। रेलवे फाटक से लेकर मोदीपोन चौकी के बीच सड़क को वन-वे किया गया है। इस सड़क पर हमेशा वाहनों का दबाव बना रहता है।

    ऐसे में सड़क वन-वे होने से वाहन आमने-सामने आने पर रोजाना भयंकर जाम लग रहा है। बड़े वाहन आने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। दूसरे वाहन के निकलने की जगह ही नहीं बचती है। हालत है कि दो मिनट की इस दूरी को तय करने में घंटे से अधिक लग रहा है।

    बच्चों को स्कूल जाने में रही परेशानी

    हापुड़ रोड पर रेलवे फाटक के पास कई स्कूल हैं। जहां शहर की अधिकांश कालोनी से बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। छोटे बच्चों को उनके अभिभावक छोड़ने आते हैं। ऐसे में उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब से आरओबी निर्माण शुरू हुआ है तब से अधिकांश बच्चों को स्कूल में देरी हो रही है। अभिभावकों को दोपहिया फिसलने का खतरा बन रहा है। साथ ही जाम से रोजाना दोचार होना पड़ रहा है।

    किसानों को झेलनी पड़ रही परेशानी

    हापुड़ रोड पर गदाना, खंजरपुर, मछरी, भोजपुर, ईशापुर समेत तमाम गांव पड़ते हैं। शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में इन गांव से किसान ट्रैक्टर व बुग्गी में गन्ना भरकर शुगर मिल जाते हैं। यहां रेलवे फाटक के पास पहुंचने पर जाम में फंसना पड़ता है। वाहन अनियंत्रित होकर पलटने का खतरा बना रहता है।




    ﻿आरओबी निर्माण शुरू हुआ, लेकिन पुलिस-प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां नहीं की गई हैं। रोजाना यहां जाम में फंसना पड़ रहा है। छात्रों व अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    तरूण कुमार

    हापुड़ रोड पर पूरे दिन बुरी तरह जाम लगा रहा है। भारी वाहनों का डायवर्जन भी नहीं हुआ है। महज दो मिनट की दूरी तय करने में घंटे से अधिक लग रहा है।

    सुवोश तेवतिया

    लोगों की समस्याओं को लेकर प्रशासन गंभीर है। समय-समय पर यहां निरीक्षण कर समस्याओं को दूर किया जा रहा है। आरओबी को लेकर योजना तैयार की जा चुकी है। जल्द समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने की कोशिश है।

    अजित कुमार सिंह, एसडीएम मोदीनगर