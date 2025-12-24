पुलिस थाने के अंदर रील बाजी, युवक की कार में बैठे दिखे ऑफिसर; सोशल मीडिया पर बवाल
उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में एक युवक ने थाने के अंदर कार में बैठकर रील बनाई, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर भी वर्दी में दिख रहा है। वरुण पंडित नामक इंस्टाग्राम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। बहादुरी दिखाते हुए एक युवक ने मोदीनगर थाने के अंदर कार में बैठकर रील बनाई। रील में एक पुलिस ऑफिसर भी वर्दी पहने कार में बैठा दिख रहा है। यह रील वरुण पंडित नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई है।
कैप्शन में लिखा है, "जो लोग पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद भी अपनी कार नहीं छुड़वा पाते, वे भी अपनी स्टोरी पर गाने पोस्ट कर रहे हैं।" वीडियो करीब दस सेकंड का है। इसमें एक युवक मोदीनगर थाने के अंदर एक कार में बैठा है। उसने SHO के ऑफिस के बाहर कार के अंदर से अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया। SHO की सरकारी कार भी दिख रही है।
वीडियो में कार की दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर भी बैठा दिख रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। थाने के अंदर रील बनाने के वीडियो पर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कई लोगों ने इसे गलत बताया है। मोदीनगर के ACP ने कहा कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है और जांच की जा रही है।
