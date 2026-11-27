जागरण संवाददाता, मोदीनगर। तहसील की जर्जर हाल सड़क की मरम्मत व शौचालयों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर वकीलों का चल रहा धरना शुक्रवार को एसडीएम माेदीनगर के आश्वासन पर स्थगित हो गया। एसडीएम ने एक महीने में सड़क व एक सप्ताह में शौचालयों के पुननिर्माण का आश्वासन दिया।

समयसीमा में मांग पूरी नहीं होने पर वकीलों ने फिर से धरना शुरू करने की चेतावनी दी। तीन दिन पहले वकीलों ने तहसील में एसडीएम मोदीनगर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। वकीलों का कहना था कि तहसील की सड़क काफी समय से जर्जर हालत में है।

शौचालय की हालत बेहद खराब जगह-जगह गड़ढे हो गए हैं। इसके अलावा तहसील के शौचालय की हालत बेहद खराब है। ऐसे में वादकारियों, वकीलों व आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व में कई बार इसको लेकर शिकायत दी गई थी। संपूर्ण समाधान दिवस में भी शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसपर वकीलों ने धरना शुरू किया था।