    दिवाली से पहले किसानों की बल्ले-बल्ले, मोदी शुगर मिल ने किया 25 करोड़ रुपये का भुगतान

    By Vikas Verma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:13 PM (IST)

    मोदी शुगर मिल ने गन्ना किसानों को 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया। सहकारी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन राजकुमार चौधरी ने जिलाधिकारी गाजियाबाद को चेक सौंपा। पेराई सत्र 2024-25 का अधिकांश भुगतान हो चुका है, शेष भुगतान जल्द किया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से गन्ना भुगतान की मांग की थी।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में मोदी शुगर मिल की तरफ से गन्ना किसानों को बृहस्पतिवार को 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। रकम का चेक सहकारी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन राजकुमार चौधरी के द्वारा गाजियाबाद जिलाधिकारी को सौंपा गया।

    पेराई सत्र 2024-25 का अधिकांश भुगतान शुगर मिल की तरफ से किया गया है। शेष भुगतान पूरा कराने को लेकर शासनस्तर से कुछ दिन पहले ही आदेश जारी हुए थे।

    स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गन्ना भुगतान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मांग की थी। जिसपर अब बृहस्पतिवार को किसानों को भुगतान किया गया। अगले कुछ ही दिनों में पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ होने वाला है।

    शुगर मिल अधिकारियों की कोशिश है कि कुछ ही महीनों में पेराई सत्र 2024-25 का पूर्ण भुगतान किसानों को किया जाए। इस मौके पर कंपनी के उपाध्यक्ष वेदपाल मलिक, डीडी काैशिक, जीएम गन्ना राहुल त्यागी, सुरेश शर्मा, रालोद जिलाध्यक्ष रामपाल चौधरी, बिट्टू चौधरी, सतेंद्र तोमर आदि उपस्थित रहे।

    यूके मोदी ग्रुप के वरिष्ठ पदाधिकारी एनपी बंसल ने बताया कि बृहस्पतिवार को 25 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है। जल्द ही शेष भुगतान भी करा दिया जाएगा।