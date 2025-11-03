मोदीनगर में संदिग्ध हालात में गायब हुई महिला, लोगों ने बरामदगी की मांग को लेकर किया थाने का घेराव
मोदीनगर के सीकरी खुर्द गांव से चार दिन पहले लापता हुई महिला की बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जांच जारी है। लापता महिला 30 अक्टूबर को बाजार गई थी और तब से लापता है।
संवाद सहयोगी, मोदीनगर। थाना क्षेत्र के सीकरी खुर्द गांव में चार दिन पूर्व संदिग्ध हालात में गायब हुई महिला की बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रविवार दोपहर को थाने का घेराव किया। महिला के स्वजन ने अनिष्ट की आशंका जताई और नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन देते हुए लोगों को शांत कराया।
सीकरी खुर्द गांव में प्रदीप नागर अपने परिवार के साथ रहते हैं। प्रदीप के अनुसार उनकी पत्नी चेतना 30 अक्टूबर को बच्ची की स्कूल ड्रैस लेने के लिए बाजार गई थी, जिसके बाद वह वापस नहीं आई। परिवार के लोगों ने महिला को आसपास के क्षेत्र में तलाश किया, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग सका। पीड़ित ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी के संबंध में थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन चार दिन बाद भी पुलिस अभी तक महिला को बरामद नहीं कर सकी है।
रविवार दोपहर को समाजसेवी डा बबली गुर्जर के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में गांव के लोग मोदीनगर थाने पहुंचे और महिला की बरामदगी की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके अलावा ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की।
समाजसेवी डा बबली गुर्जर ने कहा कि चार दिन बीत जाने के बाद भी महिला का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। महिला के साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। एसीपी अमित सक्सेना का कहना है कि लापता महिला के मोबाइल आदि मिल गए हैं।महिला को भी जल्द बरामद किया जाएगा।
