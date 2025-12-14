गाजियाबाद में किशोर के साथ यौन उत्पीड़न के दौरान बनाया वीडियो, किया ब्लैकमेल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में किशोर का यौन उत्पीड़न कर वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने कनावनी के रहने वाले दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पिता का कहना है कि आरोपितों की हरकत से परेशान होकर उनका बेटा आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका है। पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में लिया है।

दर्ज मुकदमे में पिता ने बताया कि उनका बेटा 11वीं का छात्र है। कुछ दिन से बेटा घर से अलग-अलग तरह के बहाने बनाकर रुपये ले जा रहा था। इसके अलावा वह डरा-सहमा सा भी रहने लगा। छह दिसंबर की शाम बेटे ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। पूछताछ करने पर उसने कुछ नहीं बताया। आत्महत्या की कोशिश करने के दौरान उनकी पत्नी ने उसे बचाया और उससे इसका कारण पूछा।