    गाजियाबाद में किशोर के साथ यौन उत्पीड़न के दौरान बनाया वीडियो, किया ब्लैकमेल

    By Shobhit Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक किशोर का यौन उत्पीड़न कर वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क ...और पढ़ें

    किशोर का यौन उत्पीड़न कर वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में किशोर का यौन उत्पीड़न कर वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने कनावनी के रहने वाले दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पिता का कहना है कि आरोपितों की हरकत से परेशान होकर उनका बेटा आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका है। पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में लिया है।

    दर्ज मुकदमे में पिता ने बताया कि उनका बेटा 11वीं का छात्र है। कुछ दिन से बेटा घर से अलग-अलग तरह के बहाने बनाकर रुपये ले जा रहा था। इसके अलावा वह डरा-सहमा सा भी रहने लगा। छह दिसंबर की शाम बेटे ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। पूछताछ करने पर उसने कुछ नहीं बताया। आत्महत्या की कोशिश करने के दौरान उनकी पत्नी ने उसे बचाया और उससे इसका कारण पूछा।

    बेटे ने बताया कि कुनाल कसाना और उसका भाई तुषार कसाना पिछले तीन-चार महीने से उसके साथ गलत काम रहे हैं। आरोपितों ने वीडियो बनाकर भी बेटे को ब्लैकमेल किया और धमकी देकर रुपये मांगे। विरोध करने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते थे। कार में आरोपितों ने बेटे के साथ गलत काम किया। दोनों कार नंबर पुलिस को दिए गए हैं। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि कुनाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।