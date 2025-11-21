गाजियाबाद में 14 वर्षीय किशोरी से 31 साल के शख्स ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, निवाड़ी। निवाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव से लापता हुई 14 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने शुक्रवार को बरामद कर लिया। उसके साथ 31 वर्षीय आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि आरोपित ने अगवा कर किशोरी को बंधक बनाया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने अपहरण की धारा में दर्ज मुकदमे में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित को जेल भेज दिया गया है। एक गांव के व्यक्ति के मुताबिक, उनकी 14 वर्षीय बेटी एक स्कूल की छात्रा हैं। वह कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। स्वजन ने आसपास में पता किया, लेकिन सुराग नहीं लगने पर थाने में शिकायत दी।

पुलिस ने अपहरण की धाराओं में अज्ञात में केस दर्ज कर लिया। छानबीन करते हुए पुलिस शुक्रवार को किशोरी तक पहुंची। किशोरी के साथ मध्यप्रदेश के जिला भिंड के थाना महगांव क्षेत्र के गांव पचेरा का गिरिराज मिला। किशोरी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि आरोपित उसे अपने साथ ले गया। एक कमरे में बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया।