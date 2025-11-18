Language
    पेट दर्द की जगह युवती को दी बेहोशी की टैबलेट, मकान में ले जाकर मेडिकल स्टोर संचालक ने किया दुष्कर्म

    By Vikas Verma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    मोदीनगर में एक मेडिकल स्टोर संचालक ने पेट दर्द की दवा लेने आई युवती को नशीली गोली देकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने युवती को अपने दूसरे घर में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। पेट दर्द की दवा लेने आई युवती को नशीली गोली देकर मेडिकल स्टोर संचालक ने सोमवार को दुष्कर्म किया। घटना मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र की एक काॅलाेनी की है।

    आरोपी नशे की हालत में युवती को अपने दूसरे मकान पर लेकर गया और वारदात को अंजाम दिया। विरोध पर युवती को बुरी तरह पीटा। इतना ही नहीं, महिला को रुपये देकर शांत करने की भी कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक फरार है।

    मेरठ के बागपत बाईपास स्थित एक काॅलोनी की 23 वर्षीय युवती सोमवार को मोदीनगर आई थी। उन्हें यहां किराये पर मकान चाहिए थे। इस बीच बस स्टैंड के निकट उनके पेट में दर्द होने लगा। महिला तिबड़ा रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचीं और पेट दर्द की दवा मांगी।

    इस बीच मेडिकल स्टोर संचालक व युवती के बीच बातें हुईं तो युवती ने कहा कि वे किराये पर मकान देखने के लिए मोदीनगर आई है। तभी मेडिकल स्टोर संचालक ने कहा कि उनका भी एक मकान खाली है। उसे किराये पर दे देंगे।

    आरोप है कि आरोपी ने पेट दर्द की बजाय नशीली गोली युवती को दी। इसके बाद मकान दिखाने के बहाने उन्हें अपने दूसरे मकान पर ले गया। वहां बेहोशी की हालत में युवती के साथ दुष्कर्म किया।

    होश में आने पर युवती ने विरोध किया तो आरोपित ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इतना ही नहीं, युवती को रकम देकर शांत करने की भी कोशिश की। युवती वहां से निकली और थाने में शिकायत दी। पुलिस को आरोपी की हरकत के बारे में बताया। पुलिस सोमवार शाम को आरोपी को पकड़ने के लिए घर पहुंचीं, लेकिन वह ताला लगाकर फरार हो चुका था।

    मामले में एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना का कहना है कि युवती की शिकायत पर तिबड़ा रोड स्थित लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के संचालक लक्ष्मीकांत गुप्ता पर दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। टीम उसकी तलाश में जुटी है। जल्द गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। युवती का मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है।

