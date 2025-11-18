पेट दर्द की जगह युवती को दी बेहोशी की टैबलेट, मकान में ले जाकर मेडिकल स्टोर संचालक ने किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। पेट दर्द की दवा लेने आई युवती को नशीली गोली देकर मेडिकल स्टोर संचालक ने सोमवार को दुष्कर्म किया। घटना मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र की एक काॅलाेनी की है। आरोपी नशे की हालत में युवती को अपने दूसरे मकान पर लेकर गया और वारदात को अंजाम दिया। विरोध पर युवती को बुरी तरह पीटा। इतना ही नहीं, महिला को रुपये देकर शांत करने की भी कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक फरार है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेरठ के बागपत बाईपास स्थित एक काॅलोनी की 23 वर्षीय युवती सोमवार को मोदीनगर आई थी। उन्हें यहां किराये पर मकान चाहिए थे। इस बीच बस स्टैंड के निकट उनके पेट में दर्द होने लगा। महिला तिबड़ा रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचीं और पेट दर्द की दवा मांगी।

इस बीच मेडिकल स्टोर संचालक व युवती के बीच बातें हुईं तो युवती ने कहा कि वे किराये पर मकान देखने के लिए मोदीनगर आई है। तभी मेडिकल स्टोर संचालक ने कहा कि उनका भी एक मकान खाली है। उसे किराये पर दे देंगे।

आरोप है कि आरोपी ने पेट दर्द की बजाय नशीली गोली युवती को दी। इसके बाद मकान दिखाने के बहाने उन्हें अपने दूसरे मकान पर ले गया। वहां बेहोशी की हालत में युवती के साथ दुष्कर्म किया। होश में आने पर युवती ने विरोध किया तो आरोपित ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इतना ही नहीं, युवती को रकम देकर शांत करने की भी कोशिश की। युवती वहां से निकली और थाने में शिकायत दी। पुलिस को आरोपी की हरकत के बारे में बताया। पुलिस सोमवार शाम को आरोपी को पकड़ने के लिए घर पहुंचीं, लेकिन वह ताला लगाकर फरार हो चुका था।