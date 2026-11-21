शाहनवाज अली, गाजियाबाद। एक बेटी ने बचपन में अपने पिता के हाथों के इशारों को समझने की कोशिश की थी। तब शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही कोशिश एक दिन उसके जीवन का उद्देश्य बन जाएगी। पिता की खामोशी को समझते-समझते मनीषा ने सांकेतिक भाषा को अपनी ताकत बनाया और आज इसी के जरिये सैकड़ों मूक-बधिर लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही हैं।

पिता को हाथों के इशारों से बातचीत करते देखा शहर के नंदग्राम में रहने वाली मनीषा गाजियाबाद डेफ एसोसिएशन और नींव शक्ति संस्थान के साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर (भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिया) के रूप में कार्यरत है। उनकी इस यात्रा की शुरुआत उनके घर से हुई। उनके पिता राम बहादुर स्वयं मूक-बधिर हैं। बचपन में मनीषा ने पिता को हाथों के इशारों से बातचीत करते देखा। दूसरों की तरह बोलकर अपनी बात कहने वालों की तरह उनके पिता ऐसा नहीं कर पाते थे।

सरकारी कार्यालय में अपनी समस्या रखना आसान नहीं मां ने पूछने पर बताया कि मूक-बधिर व्यक्ति सांकेतिक भाषा से अपनी बात और भावनाएं व्यक्त करते हैं। इसके बाद मनीषा ने पिता के साथ समय बिताकर और उनके दोस्तों को देखकर इस भाषा को सीखा।

मूक-बधिर व्यक्तियों के लिए बाजार में खरीदारी, अस्पताल में बीमारी बताना, सार्वजनिक परिवहन में सफर करना या सरकारी कार्यालय में अपनी समस्या रखना उनके लिए आसान नहीं होता। कई बार अपनी बात समझाने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह स्थिति देखकर मनीषा ने तय किया कि वह सांकेतिक भाषा के माध्यम से ऐसे लोगों की मदद करेंगी, ताकि संवाद की कमी उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के रास्ते में बाधा न बने।