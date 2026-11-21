जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। टप्पेबाजी की एक घटना का पर्दाफाश करने में पुलिस के लिए उसका यक्ष एप कारगर साबित हुआ। 12 नवंबर को क्राॅसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में दो आरोपित एक युवक को झांसे में लेकर उसका मोबाइल और बैग लेकर फरार हो गए थे।

आरोपितों से 1.70 लाख रुपये भी बरामद किए आरोपितों ने पीड़ित से डेबिट कार्ड पिन और यूपीआई पिन भी पूछ लिया था। इसके बाद एटीएम से नकद निकासी के साथ ही यूपीआई के जरिए भी रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए आरोपितों के फोटो यक्ष एप में डालकर चेक किए तो एक युवक के चेहरे का मिलान हो गया। इसके बाद आरोपित दबोच लिए गए। आरोपितों से 1.70 लाख रुपये भी बरामद किए गए हैं।

लैपटाॅप, एटीएम कार्ड और 40 हजार रुपये नकद झटके एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल के मुताबिक अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र के परौरा गांव निवासी सौरभ कुमार ने 15 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को क्रासिंग रिपब्लिक क्षेत्र स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति ने झूठी मजबूरी बताकर बात करने के लिए उनका फोन लिया और भाग निकला। जब सौरभ उनके पीछे भागे तो दूसरे साथी ने उनका बैग उठा लिया और दोनों फरार हो गए। बैग में लैपटाॅप, एटीएम कार्ड और 40 हजार रुपये नकद थे।

लोगों को बातों में फंसाकर मोबाइल ले लेते पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से मिले चेहरों का मिलान यक्ष एप पर किया गया, जिससे एक युवक की पहचान हापुड़ देहात के गिरधारी नगर निवासी रविंद्र उर्फ बौना के रुप में हुई। इसके बाद पुलिस ने रविंद्र और उससे मिली जानकारी के आधार पर उसके भतीजे लक्की को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह राह चलते लोगों को बातों में फंसाकर मोबाइल लेते थे।