जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बिजली के असामान्य बिल जारी होने और उन्हें ठीक कराने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली अधिकारियों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने बिलिंग प्रक्रिया में बदलाव करते हुए मेकर-चेकर व्यवस्था लागू की है। अब निर्धारित मानकों से अधिक खपत या असामान्य बिल राशि वाले मामलों में मीटर रीडिंग और खपत की जांच के बाद ही बिल जनरेट होगा।

हर महीने बनते हैं 5 हजार असामान्य बिल जिले में हर महीने करीब पांच हजार असामान्य बिजली बिल जनरेट होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में बिल तैयार होने के दौरान कई बार मीटर रीडिंग या तकनीकी गड़बड़ी के कारण उपभोक्ताओं को गलत बिल जारी हो जाते हैं।

उदाहरण के तौर पर, दो किलोवाट के कनेक्शन पर 50 हजार रुपये का बिल बनने पर उपभोक्ता को उसे ठीक कराने के लिए बिजली अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नई व्यवस्था में ऐसे असामान्य बिलों को सामान्य प्रक्रिया में ही रोक दिया जाएगा।