मदन पांचाल, गाजियाबाद। केंद्र एवं प्रदेश सरकार शिशुओं की देखभाल और शिशु मृत्यु दर कम करने को प्रयासरत है लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन प्रयासों को कमजोर करने में लगे हुए हैं।

शासन स्तर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, गाजियाबाद में नौनिहालों की सेहत के संग खिलवाड़ हो रहा है। अप्रैल से सितंबर के बीच सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में पैदा होने वाले 32734 बच्चों को हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगाया गया है।

यह लापरवाही किस स्तर पर हुई है इसकी समीक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं। हेपेटाइटिस का टीका लगाने में मेरठ मंडल में जिले के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बेहद खराब है। पिछले छह महीने में प्रदेश में 39.44 तो जिले में 27.39 प्रतिशत बच्चों को हेपेटाइटिस का टीका लगाया गया है।

सख्त निर्देश जारी किए यह स्थिति अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों के टीकाकरण की है। डोर टू डोर टीकाकरण की हकीकत इससे भी खराब हो सकती है। एनएचएम निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने सभी जिलों को पत्र जारी करके हेपेटाइटिस टीकाकरण की कवरेज शत प्रतिशत करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

हेपेटाइटिस वैक्सीन के बारे में जाने हेपेटाइटिस वैक्सीन मुख्य रूप से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाले लिवर संक्रमण से बचाव करती है। इसकी पहली डोज पैदा होने के तुरंत बाद देना जरूरी है। शिशुओं को संयोजन वाली वैक्सीन की तीन खुराकें दी जाती हैं। पहली जन्म के तुरंत बाद, दूसरी दो महीने की उम्र में और तीसरी 6 से 18 महीने की उम्र में दी जाती है।