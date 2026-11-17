दन पांचाल, गाजियाबाद। केंद्र व प्रदेश सरकारी बच्चों को सेहतमंद बनाने को प्रयासरत है लेकिन स्थानीय अधिकारी इन प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं। लापरवाह अधिकारी एवं स्वास्थ्यकर्मी टीकों से वंचित बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की छह माह की अप्रैल से सितंबर तक की नियमित टीकाकरण की रिपोर्ट जारी हुई है। इस अवधि में 19.44 लाख बच्चे पैदा हुए। इनके सापेक्ष एचआइएमएस पोर्टल पर केवल 16.34 लाख बच्चों की विवरण दर्ज किया गया।

इनके सापेक्ष 8.67 लाख का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है। केवल 7.67 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ है। 52 प्रतिशत बच्चों को पोलियो की दवा भी नहीं पिलाई गई। इसी क्रम में शून्य से पांच साल तक के 46 प्रतिशत बच्चों तक बीमारियों से बचाव की सुईं नहीं पहुंच पाईं है।

जागृति विहार स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चे का टीकाकरण करती स्वास्थ्यकर्मी। जागरण आर्काइव पूर्ण टीकाकरण किया इसके तहत कुल 29.93 लाख बच्चों के लक्ष्य के सापेक्ष एचआइएमएस पोर्टल पर 28.63 लाख बच्चों की रिपोर्टिंग की गई। यूविन पोर्टल के अनुसार केवल 16.17 लाख बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। यानी 12.46 लाख बच्चों को अधिकारी एवं स्वास्थ्यकर्मी ट्रेस नहीं कर पाये।

इस रिपोर्ट के बाद अफसरों के माथे पर तनाव बढ़ गया है। एक भी जिले में सौ प्रतिशत बच्चों को टीके नहीं लग रहे ।12 जानलेवा बीमारियों से बचाव को चल रहा टीकाकरण ब्रेक हो रहा। नोटिस जारी किया गया एनएचएम निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने प्रदेश के सभी जिलों के सीएमओ को रिपोर्ट संलग्न करते हुए नोटिस जारी किया गया। सितंबर तक की शून्य से पांच साल तक के बच्चों की रिपोर्ट में गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में 77 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ। अब वंचित 23 प्रतिशत बच्चों की पहचान करते हुए पूर्ण टीकाकरण के निर्देश दिये गये हैं।