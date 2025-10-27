Ghaziabad News: बस में युवक से की दोस्ती, फिर नशीला बिस्किट खिलाकर ज्वेलरी और नकदी लूटे; DGP के आदेश पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंकरोड थाना क्षेत्र के कौशांबी बस अड्डे से बरेली के लिए बस में सवार हुए एक युवक काे जहरखुरानी गिरोह ने शिकार बनाया। बदमाश ने दोस्ती कर बिस्किट में नशीला पदार्थ खिला दिया और बेहोश होने पर बैग लूटकर ले गया। बैग में लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, सोने की चेन, पर्स और नकदी समेत क्रेडिट कार्ड था।

बदमाश ने उनके क्रेडिट कार्ड से भी 70 हजार रुपये निकाले। पीड़ित युवक को बरेली जाकर होश आया तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली पुलिस से शिकायत करने पर लिंक रोड में शिकायत देने के लिए कहा गया। इसके बाद पीड़ित ने डीजीपी से शिकायत की। लिंकरोड पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

लखनऊ के कृष्णा नगर न्यू सिंधु नगर के रहने वाले गौतम दास मुंबई में नौकरी करते हैं। उनका कहना है कि 23 सितंबर वह फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और बरेली जाने के लिए कौशांबी बस अड्डे से बस में सवार हुए। बस में उन्हें एक युवक मिला। युवक ने उनसे दोस्ती की और लूडो खेलने के लिए कहा। आरोपित ने उन्हें बिस्किट खाने के लिए दिया। उन्होंने आधा बिस्किट खाया लेकिन कड़वा होने के कारण उसे थूक दिया। इसके तुरंत बाद वह बेहोश हो गए।

आरोपित उनका बैग लेकर फरार हो गया। इसके बाद उन्हें बरेली के सेटेलाइट बस डिपो में पहुंचकर होश आया। वह बेसुध हालत में थे और बोलने में सक्षम नहीं थे। उन्हें वहां से एंबुुलेंस से अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में उपचार के बाद वह ठीक हुए तो पता चला कि बैग गायब है। बैग में लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, सोने की चेन, सात हजार रुपये, पेन, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य कीमती सामान था।