    एक पत्नी के रहते शख्स ने कर ली दूसरी शादी, पहली पत्नी सीधे पहुंची थाने; लगाए गंभीर आरोप

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली, जिससे नाराज़ होकर पहली पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने अपने पति पर धोखा देने और मानसिक प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पति ने कर ली दूसरी शादी तो महिला पहुंच गई थाने।

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर। नगर की ईदगाह कालोनी में रहने वाली महिला ने पति पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शिकायत करके कार्रवाई की मांग की।

    ईदगाह कालोनी की रहने वाली परवीन की शादी तीन वर्ष पूर्व मेरठ के रिठानी क्षेत्र के रहने वाले युवक से हुई थी। आरोप है कि नवंबर 2024 को पति ने पीड़िता को घर से निकाल दिया। तब वह अपने मायके में ही रह रही हैं। महिला का आरोप है कि दो माह पूर्व पति ने दूसरी शादी कर ली है।

    पीड़िता ने पति की शादी का विरोध किया और उसने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का कहना है कि पति द्वारा दूसरी शादी करने उनका व उनकी बच्ची का भविष्य अंधकारमय हो गया गया है। पीड़िता ने इस संबंध में शिकायत करके कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।