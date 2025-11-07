एक पत्नी के रहते शख्स ने कर ली दूसरी शादी, पहली पत्नी सीधे पहुंची थाने; लगाए गंभीर आरोप

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। नगर की ईदगाह कालोनी में रहने वाली महिला ने पति पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शिकायत करके कार्रवाई की मांग की।

ईदगाह कालोनी की रहने वाली परवीन की शादी तीन वर्ष पूर्व मेरठ के रिठानी क्षेत्र के रहने वाले युवक से हुई थी। आरोप है कि नवंबर 2024 को पति ने पीड़िता को घर से निकाल दिया। तब वह अपने मायके में ही रह रही हैं। महिला का आरोप है कि दो माह पूर्व पति ने दूसरी शादी कर ली है।