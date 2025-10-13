गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 31वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, इलाके में फैली सनसनी
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक इमारत की 31वीं मंजिल से संदिग्ध रूप से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान वैशाली निवासी सत्यम त्रिपाठी के रूप में हुई है, जो अपने दोस्त के साथ फ्लैट देखने आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सत्यम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वैभव खंड स्थित एक बिल्डिंग की 31वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। घटना रविवार शाम की है।
मृतक युवक की पहचान वैशाली निवासी 27 वर्षीय सत्यम त्रिपाठी के रूप में हुई है। सत्यम अपने दोस्त कार्तिक सिंह के साथ फ्लैट देखने के लिए आये थे। उनके साथ एक ब्रोकर भी था। बताया गया है कि सत्यम यहां 50 मिनट तक रहे।
इसके बाद वह 31वीं मंजिल पर गए और संदिग्ध परिस्थितियों में गिर गए। सिर में चोट आने से उनकी मौत हो गई। मोके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
