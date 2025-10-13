गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 31वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वैभव खंड स्थित एक बिल्डिंग की 31वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। घटना रविवार शाम की है।

मृतक युवक की पहचान वैशाली निवासी 27 वर्षीय सत्यम त्रिपाठी के रूप में हुई है। सत्यम अपने दोस्त कार्तिक सिंह के साथ फ्लैट देखने के लिए आये थे। उनके साथ एक ब्रोकर भी था। बताया गया है कि सत्यम यहां 50 मिनट तक रहे।