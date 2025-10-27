15 साल बाद युवक ने पव्वे बेचने का जुर्म कबूला, कोर्ट ने 600 रुपये जुर्माने की सुनाई सजा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 15 वर्ष बाद स्वेच्छा से शराब के 25 पव्वे बेचने के जुर्म को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने दोषी को 600 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोतवाली पुलिस ने 30 अगस्त 2010 को अब्दुल शरीफ के खिलाफ आबकारी अधिनियम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपित के पास से शराब के 25 पव्वे बरामद हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने 25 जनवरी 2011 को संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया। इसके बाद आरोपित ने अपनी जमानत कराई। 27 अक्टूबर 2025 को अब्दुल शरीफ के अधिवक्ता ने स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया।