    गाजियाबाद में नसबंदी कराने वाले पुरुषों को अब सम्मान, कपल्स को मिलेगा ‘आइडियल कपल अवॉर्ड’

    By Madan Panchal Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:41 AM (IST)

    गाजियाबाद में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पहली बार, नसबंदी कराने वाले पुरुषों को सम्मानित किया जाएगा और आदर्श दंपति पुरस्कार दिया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाना है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए जागरूकता अभियान चला रहा है और विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर नसबंदी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

    गाजियाबाद में नसबंदी कराने वाले पुरुषों को सम्मानित किया जाएगा। फाइल फोटो

    मदन पंचाल, गाजियाबाद। राज्य सरकार फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत पक्की है। इसलिए, गाजियाबाद और राज्य के 75 दूसरे जिलों में 4 दिसंबर तक मेल स्टेरिलाइजेशन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पहली बार, हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्टेरिलाइजेशन कराने वाले पुरुषों को सम्मानित करने का प्लान बनाया है। अस्पतालों और CHCs के लिए भी टारगेट तय किए गए हैं। स्टेरिलाइजेशन कराने वाले कपल्स को कम्युनिटी में बुलाया जाएगा और उन्हें आइडियल कपल अवॉर्ड दिया जाएगा।

    हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अलावा, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहेंगे। NHM मिशन डायरेक्टर डॉ. पिंकी जोवल की तरफ से राज्य भर के CMO को जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ने कई तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन तक पहुंच बढ़ाने और सोच-समझकर रिप्रोडक्टिव फैसले लेने को बढ़ावा देने में काफी तरक्की की है।

    फैमिली प्लानिंग में पुरुषों की हिस्सेदारी अभी भी कम है, इसलिए शेयर्ड जिम्मेदारी और मेल स्टेरिलाइजेशन (NSV) जैसे सुरक्षित, आसान और असरदार तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। इस कैंपेन की थीम है "हेल्दी और हैप्पी फैमिलीज: एक सपना जो सिर्फ पुरुषों की हिस्सेदारी से ही पूरा हो सकता है।"

    ज़्यादा फर्टिलिटी रेट वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। दूर-दराज के इलाकों में आउटरीच टीमों को सामान देने का इंतज़ाम किया जाए। कम्युनिटी लीडर्स, धार्मिक लीडर्स और असरदार लोगों का सपोर्ट लिया जाए। शुक्रवार से शुरू हो रहे स्पेशल पखवाड़े के दौरान डिस्ट्रिक्ट MMG हॉस्पिटल के दो सर्जन भी नसबंदी करेंगे। CMO की तरफ से जारी ऑर्डर के मुताबिक, जनरल सर्जन डॉ. महेंद्र कुमार बुधवार को नसबंदी करेंगे, और सर्जन डॉ. मिलिंद गौतम गुरुवार को हॉस्पिटल में नसबंदी करेंगे।

    इलाके के हिसाब से फैमिली प्लानिंग सेंटर्स के लिए टारगेट तय

    कार्य ब्लॉक लेवल हेल्थ सेंटर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर
    फीमेल नसबंदी 30 5
    मेल नसबंदी 5 1
    IUCD 100 20
    अंतरा इंजेक्शन 50 20

    4 दिसंबर तक फैमिली प्लानिंग के लिए स्पेशल कैंपेन के तहत नसबंदी पखवाड़ा चलाया जा रहा है। कोशिश यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष नसबंदी करवाएं और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाएं। नसबंदी करवाने वाले पुरुषों को कम्युनिटी लेवल पर सम्मानित किया जाएगा। कपल को आइडियल कपल अवॉर्ड दिया जाएगा।
    - डॉ. अखिलेश मोहन, CMO