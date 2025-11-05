गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में मरम्मत कार्यों में मिली कई खामियां, डीएम को भेजी गई रिपोर्ट

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। महामाया स्टेडियम में करीब 16 करोड़ खर्च कर जीर्णोद्धार व मरम्मत कार्य जारी है। मानक के अनुरूप निर्माण सामग्री ने लगाने व अनियमितताओं की शिकायत का शासन ने संज्ञान लिया और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त टीम गठित कर कमेटी बनाई है। जांच के दौरान कई खामियां मिली, जिसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। गठित कमेटी को समय-समय पर स्टेडियम में जारी जीर्णोद्धार व मरम्मत कार्य की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है।

महामाया स्टेडियम में निर्माण और मरम्मत का कार्य कार्यदायी संस्था यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. की ओर से कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा 16 करोड़ दो लाख से अधिक के कराए जा रहे कार्य को लेकर मिली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शासन ने जिला प्रशासन को कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे।

इस पर अधिशासी अभियंता लोनिवि, निर्माण खंड और क्रीड़ाधिकारी की संयुक्त टीम गठित की गई, जिसने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। टीम ने स्टेडियम निर्माण स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया जिसमें मल्टीपर्पज हाल, पेविलियन बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, बास्केटबाल कोर्ट, सिंथेटिक वालीबाल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, जूडो हाल, बाक्सिंग रिंग, कुश्ती शेड, गार्ड रूम, पंप रूम, चारदीवारी मरम्मत कार्य, सोलर बैकअप आदि कार्यों को देखा।