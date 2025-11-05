Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में मरम्मत कार्यों में मिली कई खामियां, डीएम को भेजी गई रिपोर्ट

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:32 AM (IST)

    गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में 16 करोड़ की लागत से हो रहे जीर्णोद्धार कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच टीम गठित की। जांच में निर्माण सामग्री में खामियां, सुरक्षा और तकनीकी स्टाफ की अनुपस्थिति, और टेस्ट रिपोर्ट का अभाव पाया गया। टीम ने डीएम को रिपोर्ट सौंपी और निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    शाहनवाज अली, गाजियाबाद। महामाया स्टेडियम में करीब 16 करोड़ खर्च कर जीर्णोद्धार व मरम्मत कार्य जारी है। मानक के अनुरूप निर्माण सामग्री ने लगाने व अनियमितताओं की शिकायत का शासन ने संज्ञान लिया और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त टीम गठित कर कमेटी बनाई है। जांच के दौरान कई खामियां मिली, जिसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। गठित कमेटी को समय-समय पर स्टेडियम में जारी जीर्णोद्धार व मरम्मत कार्य की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महामाया स्टेडियम में निर्माण और मरम्मत का कार्य कार्यदायी संस्था यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. की ओर से कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा 16 करोड़ दो लाख से अधिक के कराए जा रहे कार्य को लेकर मिली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शासन ने जिला प्रशासन को कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे।

    इस पर अधिशासी अभियंता लोनिवि, निर्माण खंड और क्रीड़ाधिकारी की संयुक्त टीम गठित की गई, जिसने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। टीम ने स्टेडियम निर्माण स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया जिसमें मल्टीपर्पज हाल, पेविलियन बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, बास्केटबाल कोर्ट, सिंथेटिक वालीबाल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, जूडो हाल, बाक्सिंग रिंग, कुश्ती शेड, गार्ड रूम, पंप रूम, चारदीवारी मरम्मत कार्य, सोलर बैकअप आदि कार्यों को देखा।

    निरीक्षण के दौरान कमरों के दरवाजों की लकड़ी की मोटाई, प्लास्टर कार्य में कोर सेंड की जगह फाइन सेंड, फर्श की टायल, विद्युत स्विच पैनल, रंग व पुट्टी में खामियां मिली। सुरक्षा और तकनीकी स्टाफ व कार्यों के टेस्ट रिपोर्ट और रिकार्ड भी साइट से गायब मिले। टीम ने निरीक्षण के दौरान कार्य की प्रगति भी बेहद कम मिली। टीम ने रिपोर्ट डीएम को भेजने के साथ ही निर्माण एजेंसी को समस्त कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार करने और गुणवत्ता में कमी न करने के सख्त निर्देश दिए।



    प्रमुख निर्माण कार्यों में स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हाल, कुश्ती शेड, बैडमिंटन कोर्ट, पैवेलियन शेड व शौचालय के अलावा मरम्मत व सुंदरीकरण को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर जांच की गई। कमियों को पूरा करने के साथ ही निर्माण कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।


    -

    -विवेक मिश्र, एडीएम एलए