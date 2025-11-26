गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में पीपीपी मॉडल पर मिलेंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, एथलीटों के लिए बनेगा ट्रैक
गाजियाबाद का महामाया स्टेडियम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित होगा। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत, खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। हॉकी के लिए नया एस्ट्रो टर्फ और एथलीटों के लिए सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बनेगा। स्वीमिंग पूल का नवीनीकरण भी किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा।
शाहनवाज अली, गाजियाबाद। महामाया स्टेडियम अब अंतरराष्ट्रीय खेल मानकों के अनुरूप विकसित होने की राह पर है। लंदन और रियो ओलंपिक मॉडल व देश में बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में अत्याधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
यह पूरा प्रोजेक्ट पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) माडल पर संचालित होगा, जिससे खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय खेल संसाधन, तकनीक आधारित प्रशिक्षण और नियमित स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा।
स्टेडियम में हाकी के लिए नया एस्ट्रो टर्फ बिछाया जाएगा, जबकि एथलीट के लिए सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण तय हो चुका है। स्वीमिंग पूल के जीर्णोद्धार के लिए तीन करोड़ रुपये की ग्रांट शासन से प्राप्त हो चुकी है। पूल में नई फिल्ट्रेशन प्रणाली, लेन मार्किंग और सुरक्षा मानकों को अपडेट किया जाएगा।
आईएमटी द्वारा तैयार पीपीपी माडल की विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। इसमें हाकी, एथलेटिक्स, तैराकी, बाक्सिंग, बैडमिंटन समेत कई खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। जिला प्रशासन जल्द ही रिपोर्ट को शासन को भेजने की तैयारी में है। स्टेडियम में खेल सुविधाओं का विस्तार होगा। किसी एक खेल में आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को निश्शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है।
पीपीपी माडल से स्टेडियम में वर्षों से लंबित संसाधनों की कमी दूर होगी। खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीक और उच्च स्तरीय कोचिंग का लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली बच्चों को शत-प्रतिशत निश्शुल्क प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
- अभिनव गोपाल, सीडीओ एवं जिला खेल प्रभारी
महामाया स्टेडियम को उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। सुविधाओं के नवीनीकरण से खेल प्रदर्शन में निश्चित रूप से सुधार दिखेगा। - अभिषेक धनुक, क्रीड़ाधिकारी
एस्ट्रो टर्फ हमारा सबसे बड़ा सपना है। अभी हम पुराने मैदान पर अभ्यास करते हैं, जिसमें गेंद को वो गति नहीं मिल पाती। नया टर्फ लगने से बड़े मैच की तैयारी हो सकेगी। - विनोद सैनी, हाकी खिलाड़ी
अक्सर हमें मेरठ या दिल्ली जाना पड़ता है। अब आधुनिक टर्फ होम ग्राउंड में ही मिलेगा, तो हमारी प्रैक्टिस नियमित हो सकेगी।
- सिमरन बानो, हाकी खिलाड़ी
