गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में पीपीपी मॉडल पर मिलेंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, एथलीटों के लिए बनेगा ट्रैक

पीपीपी माडल से स्टेडियम में वर्षों से लंबित संसाधनों की कमी दूर होगी। खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीक और उच्च स्तरीय कोचिंग का लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली बच्चों को शत-प्रतिशत निश्शुल्क प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

- अभिनव गोपाल, सीडीओ एवं जिला खेल प्रभारी

महामाया स्टेडियम को उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। सुविधाओं के नवीनीकरण से खेल प्रदर्शन में निश्चित रूप से सुधार दिखेगा। - अभिषेक धनुक, क्रीड़ाधिकारी

एस्ट्रो टर्फ हमारा सबसे बड़ा सपना है। अभी हम पुराने मैदान पर अभ्यास करते हैं, जिसमें गेंद को वो गति नहीं मिल पाती। नया टर्फ लगने से बड़े मैच की तैयारी हो सकेगी। - विनोद सैनी, हाकी खिलाड़ी

अक्सर हमें मेरठ या दिल्ली जाना पड़ता है। अब आधुनिक टर्फ होम ग्राउंड में ही मिलेगा, तो हमारी प्रैक्टिस नियमित हो सकेगी।

- सिमरन बानो, हाकी खिलाड़ी