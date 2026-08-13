गाजियाबाद में लंपी का खतरा, मोदीनगर में मिले 3 संक्रमित गोवंश; पशुपालन विभाग ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता , गाजियाबाद। जिले में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। मोदीनगर क्षेत्र के तीन गोवंशीय पशु लंपी वायरस की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद पशुपालन विभाग की ओर से सभी पशुपालकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।



लंपी वायरस की चपेट में आए पशुओं को दूसरे पशुओं से अलग एकांत में रखकर उनका उपचार कराने के लिए पशुपालकों से कहा गया है। पशुओं को जिस स्थान पर रखा जा रहा है, वहां नियमित साफ सफाई करने और आसपास फागिंग कराने के लिए कहा गया है, जिसके कि अन्य पशु लंपी वायरस की चपेट में न आएं।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. एसपी पांडे ने बताया कि लंपी वायरस एक वायरल रोग है। यह वायरस केप्रिपाक्स, जोकि पाक्स परिवार का वायरस है। यह वायरस मुख्य रूप से गोवंशी को प्रभावित करता है। यह एक गैर-जूनोटिक बीमारी है। जो पशुओं से इंसानों में नहीं होता है। इसके कारण पशुओं में होने वाली मृत्यु दर एक से पांच प्रतिशत तक हो सकती है। वायरस की चपेट में आए पशु के शरीर पर चकत्ते नजर आने लगते हैं। ऐसे पशुओं को तुरंत दूसरे पशुओं से अलग कर देना चाहिए। साफ - सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।