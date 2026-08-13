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    करोड़ों खर्च, फिर भी अंधेरे में गाजियाबाद! बिजली दफ्तर में नहीं उठते फोन; अब सोशल मीडिया पर जंग

    By Rahul Kumar Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:43 PM (IST)

    गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाकों में लोग रोजाना बिजली कटौती से जूझ रहे हैं और अधिकारियों द्वारा शिकायतें न सुनने पर सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त कर र ...और पढ़ें

    फॉल्ट ठीक करते विद्युत कर्मी।

    फॉल्ट ठीक करते विद्युत कर्मी।

    HighLights

    1. ट्रांस हिंडन में बिजली कटौती से लोग परेशान, अधिकारी नहीं सुनते।

    2. उपभोक्ता सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री को टैग कर रहे।

    3. मुख्य अभियंता ने शिकायतों के प्राथमिकता से समाधान का आश्वासन दिया।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन के ज्यादातर इलाकों के लोग रोजाना बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं। जब लोगों की शिकायतों का समाधान विद्युत निगम के कार्यालयों में बैठे अधिकारी नहीं करते तो वह सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत करते हैं।

    एक्स पर बिजली कटौती की शिकायतों की भरमार है, जिनमें अधिकारियों पर भी शिकायतों का समाधान न करने के आरोप हैं।

    उपभोक्ता एक्स पर मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, यूपीपीसीएल, पीवीवीएनएल आदि को टैग करते हुए बिजली कटौती की शिकायत कर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।

    उपभोक्ता राकेश ने लिखा कि विद्युत निगम के अधिकारी बिजली कटने पर काल तक रिसीव नहीं करते। एक तरफ 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति का दावा किया जाता है, दूसरी ओर अंधाधुंध बिजली कटौती की जाती है। बिजली कटौती की समस्या से स्थायी राहत मिलनी चाहिए।

    उपभोक्ता संजू वर्मा ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा कि गाजियाबाद में हर वर्ष बिजली सुधार पर करोड़ों रुपये का बजट खर्च किया जाता है। इसके बाद भी कभी फॉल्ट के कारण तो कभी अघोषित कटौती की जाती है।

    जबकि शहर को नो ट्रिपिंग जोन में रखा गया है। लोगों में सबसे अधिक रोष स्थानीय अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने पर अधिकारी केवल आश्वासन देते रहते हैं, समस्या जस की तस बनी रहती है।

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    पेड़ों की छंटाई के चलते गुल रही बिजली

    महाराजपुर में पेड़ों की छंटाई का कार्य किया गया। इससे सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक तक बिजली गुल रही। बिन बिजली के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पेड़ों की छंटाई को लेकर पहले से कोई सूचना नहीं दी गई।

    उपभोक्ताओं की जो भी शिकायतें आती हैं उनका प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाता है। अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उससे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। उपभोक्ता काल पर या कार्यालय में इसकी शिकायत दे सकते हैं।
    -बृजेश कुमार, मुख्य अभियंता, विद्युत निगम जोन-तीन।