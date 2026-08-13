मोरटी और अटौर के पास बसेगा नया गाजियाबाद, दोबारा होगा एयरोसिटी टाउनशिप का सर्वे; GDA का बड़ा कदम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी एयरोसिटी टाउनशिप परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर जमीन का विस्तृत सर्वे शुरू किया जाएगा।

पिछले सर्वे में सामने आई खामियों और किसानों की आपत्तियों के बाद जीडीए ने नए सिरे से सर्वे कराने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का दावा है कि एक सप्ताह के भीतर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर भूमि का अंतिम रूप से चिह्नीकरण किया जाएगा, जिससे परियोजना की आगे की प्रक्रिया तेज हो सके।

किसानों की आपत्तियों के बाद दोबारा होगा सर्वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास प्रस्तावित 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली एयरोसिटी योजना के पहले चरण में किसानों की आपत्तियों के बाद जीडीए दोबारा सर्वे शुरू करा रहा है। पहले जारी नोटिस उपलब्ध सर्वे रिकाॅर्ड के आधार पर भेजे गए थे। उस समय रिकार्ड में संबंधित जमीन खाली दर्ज थी। हालांकि, मोरटी, अटौर और नंगला गांवों के 100 से अधिक लोगों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया कि वहां आबादी बस चुकी है।