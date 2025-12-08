Language
    गाजियाबाद में घर में घुसकर दबंगई, युवक पर लाठी-डंडों से हमला; केस दर्ज

    By Manoj Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    लोनी के कंचन पार्क कॉलोनी में एक घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित शहजाद ने सोनू और शादिक पर बेटे से गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप ...और पढ़ें

    पीड़ित ने दो नामजद व कुछ अन्य के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है।

    संवाद सहयोगी, लोनी। थाना लोनी की कंचन पार्क कॉलोनी में घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने दो नामजद व कुछ अन्य के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कंचन पार्क कालोनी निवासी शहजाद ने बताया कि रविवार शाम करीब चार बजे मेरा बेटा गली में बैठा हुआ था।

    इसी दौरान मौहल्ले के रहने वाले सोनू व शादिक बेटे के पास पहुंचे। किसी बात को लेकर बेटे से उनकी मामूली कहासुनी हो गई। जिससे गुस्साए सोनू व शादिक बेटे को गाली गलौज करने लगे। विरोध किया तो दोनों एक जुट होकर बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी।

    शोर शराबा सुन मौके पर पहुंचे स्वजन व पड़ोसियों ने मामले को शांत करा अपने अपने घरों को भेज दिया। आरोप है कि दोनों आरोपित कुछ देर बाद लाठी डंडों से लैस होकर अपने अन्य साथियों संग आये और घर में घुसकर ताबड़तोड़ वार कर दिया। जिसमें स्वजन चोटिल हो गये।

    शोर शराबा सुन लोगों को आता देख आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शिकायत पर पुलिस ने सोनू, शादिक व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।