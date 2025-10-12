Ghaziabad News: लोनी में दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव, 14 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, लोनी। बॉर्डर थाना पुलिस ने दो पक्षों में लाठी डंडों से एक दूसरे पर जानलेवा हमला, शांति भंग व बलवा करने के आरोप में 14 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना शुक्रवार शाम की है। घटना के बाद आरोपित मौके से भाग गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि इंद्रापुरी चौकी प्रभारी दिग्विजय सिंह शुक्रवार शाम पुलिस टीम के साथ चौकी क्षेत्र में गस्त कर रहे थे। इसी दौरान 112 नंबर से पुलिस को सूचना मिली कि सौ फुटा रोड के पास लक्ष्मी गार्डन कालोनी में दो पक्षों के 50-60 लोग आपस में एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम को देखते ही आरोपित वहां से भाग गए।

उन्होंने बताया कि लक्ष्मी गार्डन कालोनी निवासी यामीन और उनके पड़ोसी शराफत पशुओं को किराये पर लाने ले जाने काम करते है। दोनों के बीच तीन दिन पूर्व राजस्थान में पशुओं को लाने के बीच किराये को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शराफत ने यामीन को फोन कर कहा कि तैयार हो हम आ रहे हैं। जिसके बाद दोनों पक्षों के करीब 50-60 लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए।

दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे, धारदार हथियार और ईंट पत्थर चले। दोनों पक्षों के बीच हुए पथराव से आस पास खड़ी गाडियों के शीशे टूट गए। आस पास के लोग घायलों को लेकर लोनी अस्पताल पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद छुट्टी दे दी। वहीं गंभीर रूप से घायल शाहिद का जीटीबी अस्पताल में उपचार जारी है।