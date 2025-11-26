साहिबाबाद: जमीन बेचने के नाम पर नौ लाख की ठगी, चार पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीलामोड़ थाना क्षेत्र के बंथला में आरोपियों ने एक व्यक्ति से जमीन बेचने के नाम पर नौ लाख रुपये ठग लिए। आरोप है कि आरोपियों ने न तो जमीन का बैनामा किया और न ही पैसे लौटाए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। अशोक नगर, शाहदरा, दिल्ली निवासी महेंद्र कुमार ने एफआईआर में बताया कि लोनी तहसील के बंथला गांव में एक जमीन के एक हिस्से के मालिक लोकेश, प्रवेश, जसवती और संजय थे। लोकेश और प्रवेश ने उन्हें इस जमीन का एक हिस्सा बेचा था, जिसका बैनामा और म्यूटेशन भी हो चुका था।

उनका कहना है कि 2017 में जसवती और प्रवेश संजय को अपने ऑफिस ले आए और कहा कि संजय को जसवती की जमीन बेचने का अधिकार मिल गया है। संजय मान गया और दोनों पार्टियों के बीच ज़मीन के दूसरे हिस्से के लिए ₹36.60 लाख (लगभग $3.6 मिलियन) में डील हो गई, और एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार हो गया। महेंद्र कुमार ने उसे चेक से दो किश्तों में ₹9 लाख (लगभग $9 मिलियन) दिए।