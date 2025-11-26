Language
    साहिबाबाद: जमीन बेचने के नाम पर नौ लाख की ठगी, चार पर केस दर्ज

    By Ashutosh Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:30 PM (IST)

    टीलामोड़ थाना क्षेत्र में जमीन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से नौ लाख रुपये की ठगी हुई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने न तो जमीन का बैनामा किया, न ही पैसे लौटाए। पुलिस में शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर कोर्ट के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस में शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर कोर्ट के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीलामोड़ थाना क्षेत्र के बंथला में आरोपियों ने एक व्यक्ति से जमीन बेचने के नाम पर नौ लाख रुपये ठग लिए। आरोप है कि आरोपियों ने न तो जमीन का बैनामा किया और न ही पैसे लौटाए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है।

    पुलिस मामले की जांच कर रही है। अशोक नगर, शाहदरा, दिल्ली निवासी महेंद्र कुमार ने एफआईआर में बताया कि लोनी तहसील के बंथला गांव में एक जमीन के एक हिस्से के मालिक लोकेश, प्रवेश, जसवती और संजय थे। लोकेश और प्रवेश ने उन्हें इस जमीन का एक हिस्सा बेचा था, जिसका बैनामा और म्यूटेशन भी हो चुका था।

    उनका कहना है कि 2017 में जसवती और प्रवेश संजय को अपने ऑफिस ले आए और कहा कि संजय को जसवती की जमीन बेचने का अधिकार मिल गया है। संजय मान गया और दोनों पार्टियों के बीच ज़मीन के दूसरे हिस्से के लिए ₹36.60 लाख (लगभग $3.6 मिलियन) में डील हो गई, और एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार हो गया। महेंद्र कुमार ने उसे चेक से दो किश्तों में ₹9 लाख (लगभग $9 मिलियन) दिए।

    आरोप है कि चारों आरोपियों ने ₹9 लाख (लगभग $9 मिलियन) आपस में बांट लिए। उन्होंने न तो पैसे लौटाए और न ही ज़मीन का डीड किया। आरोप है कि जब आरोपियों ने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और गाली-गलौज की। ACP शालीमार गार्डन, अतुल कुमार सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।