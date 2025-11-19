Language
    मोदीनगर के गढ़ी गांव से जम्मू-कश्मीर की अपह्रत किशोरी बरामद, 20 दिन से बंधक लड़की को छु़ड़ाया

    By Vikas Verma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:15 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर से अपहृत एक किशोरी को मोदीनगर के गढ़ी गांव से पुलिस ने बरामद किया। लड़की को 20 दिनों से बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस ने सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए लड़की को छुड़ाया और अपहरणकर्ताओं की तलाश जारी है। लड़की को उसके परिवार को सौंप दिया गया है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। जम्मू-कश्मीर के जिला गादरबल के थाना गुंड क्षेत्र से अपह्रत किशोरी को बुधवार को मोदीनगर के गांव गढ़ी से बरामद किया गया है। साथ में एक युवक भी मिला।

    आरोप है कि आरोपित ने अपहरण करने के बाद किशोरी को यहां पिछले 20 दिन से बंधक बना रखा था। यह मकान उसने किराये पर लिया था। कश्मीर पुलिस बुधवार को दोनों को अपने साथ गुंडा ले गई।

    पुलिस के मुताबिक, सुबह जम्मू-कश्मीर पुलिस मोदीनगर थाने पहुंचीं थी। यहां उन्होंने आमद कराई। इसके बाद स्थानीय पुलिस को बताया कि कश्मीर के गुंड से किशोरी लापता है, जिसका मुकदमा वहां दर्ज है।

    मुखबिर से सूचना मिली है कि किशोरी मोदीनगर के गढ़ी गांव में है। इसपर कश्मीर पुलिस स्थानीय पुलिस के साथ गढ़ी में पहुंचीं। यहां एक मकान से किशोरी बरामद हो गई।

    साथ में युवक समीर अहमद खान भी मिला। पुलिस दोनों को थाने ले आई। यहां पूछताछ के बाद दोनों को पुलिस कश्मीर ले गई। एसीपी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के आने की जानकारी मिली थी। एक किशोरी व युवक समीर को अपने साथ ले गई है।

