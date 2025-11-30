नगर निगम का सर्वे फेल! खोड़ा में हजारों घर अभी भी बेनंबर, लोग बोले- 'ये सिर्फ औपचारिकता है'

मेरे घर पर अभी भी नंबर प्लेट या स्टिकर नहीं लगा है। जब मैं नगर पालिका कर्मचारियों से पूछती हूं, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता।

- कृष्णा रानी शर्मा, स्थानीय निवासी

घरों पर नंबर नहीं होने की वजह से पता देना मुश्किल होता है। वे सिर्फ गली का नाम बता देते हैं। मेरे घर पर स्टिकर नहीं लगा है।

- चंचल गुप्ता, स्थानीय निवासी

घरों का सर्वे दोबारा होना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद कई घर सर्वे से छूट गए हैं। इसलिए नगर पालिका को लोहे की नंबर प्लेट लगानी चाहिए।

- सचिन कुमार, स्थानीय निवासी

लोगों ने नगर पालिका से लोहे की नंबर प्लेट लगाने की कई बार रिक्वेस्ट की है। अब घरों पर नंबर तो लग गए हैं, लेकिन यह सिर्फ फॉर्मेलिटी है।

- अमन कुमार, स्थानीय निवासी