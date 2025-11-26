साहिबाबाद: खोड़ा में घरों की पहचान का संकट, कब मिलेगा समाधान?

नगर निगम ने अभी तक हमारे घर पर नंबर प्लेट या स्टिकर नहीं लगाया है। पता न होने की वजह से रिश्तेदार भी हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। -बुद्धि बल्लभ सती, निवासी, सुभाष पार्क वार्ड 7

हम अक्सर किराने का सामान और दूसरी ज़रूरी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लेकिन डिलीवरी बॉय भटक जाते हैं और हमारे घरों तक सामान नहीं पहुंचा पाते। इससे बहुत परेशानी हो रही है।

-ललित मिश्रा, निवासी, प्रताप विहार वार्ड 30

नगर निगम इतने बड़े पैमाने पर घरों पर एड्रेस स्टिकर लगाने का दावा कर रहा है, लेकिन हमारे घर पर अभी तक कोई स्टिकर नहीं लगा है।

-ललित रावत, निवासी, प्रेम नगर वार्ड 13

यहां के लोग करीब चार दशकों से इस बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे घर पर अभी तक एड्रेस नहीं बना है। जो काम जून तक पूरा हो जाना था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

-उमाशंकर यादव, निवासी, इंदिरा विहार वार्ड 19

खोड़ा की आबादी करीब 1.2 मिलियन है। अगर यहां के सभी घरों पर एड्रेस बन जाते हैं, तो इससे काफी राहत मिलेगी। उम्मीद है कि नगर निगम यह काम जल्द ही पूरा कर देगा। -बलवंत नेगी, इंदिरा विहार कॉलोनी, वार्ड 1

खोड़ा में घरों को पता देने का काम तेज़ी से चल रहा है। बाकी घरों का सर्वे भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह काम दिसंबर के आखिर तक पूरा हो जाएगा।

-अभिषेक कुमार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, म्युनिसिपल काउंसिल, खोड़ा।



