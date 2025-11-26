साहिबाबाद: खोड़ा में घरों की पहचान का संकट, कब मिलेगा समाधान?
खोड़ा में लगभग नौ हजार घरों को अभी तक पहचान नहीं मिल पाई है, जिससे निवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम ने दिसंबर तक सभी घरों को पता देने का वादा किया है, लेकिन पहले भी समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। निवासियों को उम्मीद है कि निगम इस बार अपना वादा पूरा करेगा और उन्हें इस समस्या से निजात मिलेगी।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा में अभी भी नौ हजार घरों को पहचान की जरूरत है। मकान नंबर न होने की वजह से रिश्तेदार, कैब, पोस्टल और कूरियर सर्विस और डिलीवरी बॉय फिलहाल उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नगर निगम अधिकारियों का दावा है कि दिसंबर तक हर बचे हुए घर को पता देने का काम पूरा कर लिया जाएगा।
खोड़ा के लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से अपने घरों के लिए पता देने की मांग कर रहे हैं। नगर निगम को यह काम जून तक पूरा करना था। फिर काम को अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया, लेकिन यह अधूरा रह गया। अब नगर निगम ने खोड़ा में बचे हुए 8,794 घरों को पता देने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। नगर निगम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि सर्वे का सिर्फ 10 परसेंट काम बचा है। यह जल्द ही पूरा हो जाएगा और अगले महीने नंबर स्टिकर लगा दिए जाएंगे। इससे हर घर के मालिक को पूरी राहत मिलेगी।
नगर निगम ने अभी तक हमारे घर पर नंबर प्लेट या स्टिकर नहीं लगाया है। पता न होने की वजह से रिश्तेदार भी हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। -बुद्धि बल्लभ सती, निवासी, सुभाष पार्क वार्ड 7
हम अक्सर किराने का सामान और दूसरी ज़रूरी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लेकिन डिलीवरी बॉय भटक जाते हैं और हमारे घरों तक सामान नहीं पहुंचा पाते। इससे बहुत परेशानी हो रही है।
-ललित मिश्रा, निवासी, प्रताप विहार वार्ड 30
नगर निगम इतने बड़े पैमाने पर घरों पर एड्रेस स्टिकर लगाने का दावा कर रहा है, लेकिन हमारे घर पर अभी तक कोई स्टिकर नहीं लगा है।
-ललित रावत, निवासी, प्रेम नगर वार्ड 13
यहां के लोग करीब चार दशकों से इस बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे घर पर अभी तक एड्रेस नहीं बना है। जो काम जून तक पूरा हो जाना था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
-उमाशंकर यादव, निवासी, इंदिरा विहार वार्ड 19
खोड़ा की आबादी करीब 1.2 मिलियन है। अगर यहां के सभी घरों पर एड्रेस बन जाते हैं, तो इससे काफी राहत मिलेगी। उम्मीद है कि नगर निगम यह काम जल्द ही पूरा कर देगा। -बलवंत नेगी, इंदिरा विहार कॉलोनी, वार्ड 1
खोड़ा में घरों को पता देने का काम तेज़ी से चल रहा है। बाकी घरों का सर्वे भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह काम दिसंबर के आखिर तक पूरा हो जाएगा।
-अभिषेक कुमार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, म्युनिसिपल काउंसिल, खोड़ा।
