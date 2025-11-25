साहिबाबाद: खोड़ा में मकानों की पहचान का संकट हुआ दूर, 42 साल बाद हजारों घरों को मिलेगा अपना पता

घर बैठे ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। डिलीवरी बॉय लोकेशन के हिसाब से आता है लेकिन घर ढूंढ नहीं पाता। वार्ड 34 में भी कई घरों में स्टिकर नहीं लगे हैं। नंबर प्लेट लगनी चाहिए।

-आफताब अली, वार्ड 34

खोड़ा में लोगों की दिक्कतों में घरों की पहचान न होना एक बड़ी दिक्कत रही है। अब घरों पर मकान नंबर के स्टिकर लगने लगे हैं।

- ठाकुर बृजेश सिंह, वार्ड 27

पहली बार घर आने वाले मेहमानों को भी परेशानी हो रही है। कई सालों बाद घरों का सर्वे हुआ और उनकी पहचान का काम शुरू हुआ है।

- इकराम सैफी, वार्ड 31

यहां रहने वाले लोग बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। जब घरों पर पता नहीं होता था, तो बच्चों को फॉर्म में सिर्फ़ गली का नाम भरना पड़ता था।

- एडवोकेट हिमांशु सूर्यवंशी, लोकल रहने वाले

खोड़ा में अगर आपको कभी किसी को फ़ोन करना होता था, तो आपको सिर्फ़ अपना नाम और गली का नाम बताना पड़ता था। अब मकान नंबर दिखने लगे हैं। इससे ये दिक्कतें काफ़ी कम हो जाएंगी।

- नईम, वार्ड 13

कुछ समय में स्टिकर हटा दिया जाएगा। नियमों के अनुसार, घरों पर मेटल नंबर प्लेट लगनी चाहिए। कुछ लोगों ने स्टिकर का विरोध भी किया है।

- प्रमोद लोधी, स्थानीय निवासी



