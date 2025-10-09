Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करवाचौथ के दिन राहुकाल में 10.30 से 12 बजे तक नहीं होगा पूजन, चांद निकलने का टाइम कर लें नोट

    By Deepa Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:21 AM (IST)

    इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन सिद्धि योग, केतु योग और बुधादित्य योग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार, सुबह 10.30 से 12 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें पूजन नहीं करना चाहिए। पूजन का शुभ मुहूर्त दोपहर 1.34 से 4.45 बजे तक है। चंद्रमा रात 8.15 बजे उदय होगा, जिसके बाद अर्घ्य देना शुभ होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    करवाचौथ कल : राहुकाल में 10.30 से 12 बजे तक नहीं होगा पूजन

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला त्योहार करवा चौथ 10 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा।

    इस साल करवा चौथ के दिन सिद्धि योग, केतु योग, बुधादित्य योग में रखा जाएगा। शुक्रवार को कृतिका नक्षत्र होने से केतु योग बनता है। लेकिन सिद्धि योग, मित्र योग, बुधादित्य योग से यह पर्व और अधिक शुभ हो गया है। साथ ही सुबह 10.30 से 12 बजे तक राहु काल है। राहु काल में पूजन करना शुभ नहीं माना जाता।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्योतिषाचार्य शिव कुमार शर्मा ने बताया कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकाल रहेगा।

    राहुकाल की अवधि में पूजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोपहर 1.34 बजे से 4.45 बजे तक मकर, कुंभ लग्न में करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त है।

    साथ ही शाम 5.30 बजे से रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा। चंद्रमा का उदय रात 8.15 बजे होगा। इस समय उच्च के चंद्रमा होंगे और चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात्रि 8.15 बजे के बाद है।

    इसलिए रोहिणी नक्षत्र में उच्च की राशि में चंद्रमा के योग में चंद्रमा को दिया हुआ अर्घ्य पति की आयु को वृद्धि करता है।

    यह भी पढ़ें- विश्व डाक दिवस विशेष: डिजिटल युग में भी अपनों की मौजूदगी का अहसास करा रहे चिट्ठियों के जज्बात