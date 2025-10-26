Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Ghaziabad News: कैलास मानसरोवर भवन में मांस-मदिरा पर रोक, अब सिर्फ यात्रियों के लिए होगी बुकिंग

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:05 AM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कैलास मानसरोवर भवन का संचालन अब निजी एजेंसी करेगी, जो धर्मार्थ कार्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार होगा। यहां मांस-मदिरा पर रोक रहेगी और बुकिंग केवल यात्रियों के लिए होगी। जून से सितंबर तक यह भवन कैलास मानसरोवर यात्रा करने वालों के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि अन्य समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन के संचालन की जिम्मेदारी प्राधिकरण ने अब निजी एजेंसी को देने की तैयारी पूरी कर ली है। यह व्यवस्था धर्मार्थ कार्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी। कैलास मानसरोवर भवन की बुकिंग अब सिर्फ यात्रियों के लिए होगी, जिसमें मांस-मदिरा पर पूरी तरह रोक होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि इस संबंध में रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) धर्मार्थ कार्य विभाग की शर्तों के अनुरूप तैयार की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन परिसर में मांस और मदिरा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि कैलास मानसरोवर भवन के रखरखाव और संचालन का कार्य 15 वर्षों की अवधि के लिए निजी एजेंसी को सौंपा जाएगा।

    यदि एजेंसी निर्धारित शर्तों का पालन करती है, तो इस अवधि को अगले 15 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि एजेंसी को संचालन के दौरान धार्मिक और सामाजिक मर्यादाओं का पूर्ण पालन करना होगा। जून से सितंबर माह के बीच, जब कैलास मानसरोवर यात्रा होती है, उस दौरान सामान्य आयोजनों की बुकिंग नहीं की जा सकेगी। इस अवधि में भवन केवल यात्रियों के लिए आरक्षित रहेगा।

    सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति

    निर्धारित अवधि के अलावा, परिसर में स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दी जाएगी। भवन परिसर में उत्तम पार्किंग व्यवस्था और आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे किसी आयोजन के दौरान आगंतुकों को सुविधा मिल सकेगी।