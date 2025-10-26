Ghaziabad News: कैलास मानसरोवर भवन में मांस-मदिरा पर रोक, अब सिर्फ यात्रियों के लिए होगी बुकिंग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन के संचालन की जिम्मेदारी प्राधिकरण ने अब निजी एजेंसी को देने की तैयारी पूरी कर ली है। यह व्यवस्था धर्मार्थ कार्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी। कैलास मानसरोवर भवन की बुकिंग अब सिर्फ यात्रियों के लिए होगी, जिसमें मांस-मदिरा पर पूरी तरह रोक होगी।

जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि इस संबंध में रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) धर्मार्थ कार्य विभाग की शर्तों के अनुरूप तैयार की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन परिसर में मांस और मदिरा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि कैलास मानसरोवर भवन के रखरखाव और संचालन का कार्य 15 वर्षों की अवधि के लिए निजी एजेंसी को सौंपा जाएगा।

यदि एजेंसी निर्धारित शर्तों का पालन करती है, तो इस अवधि को अगले 15 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि एजेंसी को संचालन के दौरान धार्मिक और सामाजिक मर्यादाओं का पूर्ण पालन करना होगा। जून से सितंबर माह के बीच, जब कैलास मानसरोवर यात्रा होती है, उस दौरान सामान्य आयोजनों की बुकिंग नहीं की जा सकेगी। इस अवधि में भवन केवल यात्रियों के लिए आरक्षित रहेगा।