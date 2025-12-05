ऑनलाइन ट्रेडिंग ने बनाया कंगाल... घर बेचा, फिर क्राइम पेट्रोल देख कर लूटने निकला MBA पास युवक; भीड़ ने तोड़ डाले हाथ-पैर

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। गोविंदपुरी मेन मार्केट में ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट करने वाला आरोपी अंकित गुप्ता 50 लाख रुपये के कर्ज में डूबा था। आरोपी ने क्राइम पेट्रोल देखकर लूट की साजिश रची। उसने ऑनलाइन एक धारदार हथियार, दो चाकू, मिर्च पाउडर और एक खिलौना बंदूक खरीदी। उसने घटना से एक घंटे पहले दुकान की रेकी की। दुकान में गिरधारीलाल को अकेला देखकर उसने वारदात को अंजाम दिया।

आरोपी को लगा कि गिरधारीलाल घर पर अकेला है। वह पहले उसे मारेगा और फिर गहने और कैश लेकर भाग जाएगा। लेकिन, गिरधारीलाल का बेटा रूपेंद्र पहले से ही घर पर था। गिरधारीलाल की चीखें सुनकर वह नीचे आया और आरोपी को पकड़ लिया। वहां मौजूद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दोनों हाथों की तीन उंगलियां, कोहनी और कलाई में फ्रैक्चर है।

उसके सिर में भी गंभीर चोट है। बताया जा रहा है कि सिर में चोट लगने से उसे दौरे पड़ रहे थे। उसके चेहरे और हाथों पर सूजन भी है। पुलिस ने उसका इलाज जिले के MMG हॉस्पिटल में कराया। शुक्रवार दोपहर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

गिरधारीलाल सोनी की गोविंदपुरी मेन मार्केट में ज्वेलरी की दुकान है। गुरुवार सुबह गिरधारीलाल दुकान पर बैठे थे। आरोपी आए और उन पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। इससे पहले कि गिरधारीलाल कुछ समझ पाते, आरोपियों ने उन पर कई बार हमला किया। जब गिरधारीलाल के बेटे ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके सिर पर भी धारदार हथियार से वार कर दिया। ACP मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि आरोपी अंकित गुप्ता, बेटे राकेश गुप्ता को जेल भेज दिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

शुक्रवार को खुला मार्केट, घटना को लेकर चर्चा जारी गोविंदपुरी मार्केट शुक्रवार को रोज की तरह खुला। व्यापारियों ने अपनी दुकानें समय पर खोलीं। हालांकि, लूट के विरोध में व्यापारी की हत्या की घटना पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। मृतक के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ी और परिवार को सांत्वना दी। लोगों ने इतना घिनौना जुर्म करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की।

घर बेचा, लोन लिया, फिर भी कर्ज नहीं चुकाया आरोपी के पास MBA की डिग्री है। उसने कई कंपनियों में काम भी किया। लेकिन, वह ऑनलाइन ट्रेडिंग में इतना उलझ गया कि उसका कर्ज दिन-ब-दिन बढ़ता गया। कर्ज चुकाने के लिए उसने सुचेतापुरी कॉलोनी वाला अपना घर बेच दिया और विदेश में रहने लगा। नौकरी के साथ-साथ कमाई के लिए उसने दूसरी नौकरियां भी शुरू कर दीं।