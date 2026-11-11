गाजियाबाद में पिता पर एक साल के मासूम की हत्या का आरोप, पुलिस ने कब्र से बाहर निकलवाया शव

संवाद सहयोगी, मसूरी। बयाना गांव में एक वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मंगलवार को पुलिस ने शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मासूम की मां प्रियंका ने अपने पति अभिषेक पर बेटे माधव की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपित पिता से पूछताछ कर रही है।

एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि सोमवार पीआरवी को बयाना गांव में एक वर्षीय बच्चे की मौत होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही स्वजन बच्चे के शव को दफना चुके थे। इस दौरान बच्चे की मां प्रियंका ने अपने पति अभिषेक पर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की।