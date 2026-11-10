दिल्ली में सांसों का संकट, AQI 400 के पार, लोगों का जीना बेहाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। आलम यह है कि लोगों का सांस लेना तक दूभर हो चुका है।

लोग घरों से बाहर निकलने से भी गुरेज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों के जेहन में यही सवाल उभरकर सामने आ रहा है कि आखिर यह सिललिला कब तक जारी रहेगा? आखिर कब तक हम इस दमघोंटू हवा में सांस लेने को बाध्य रहेंगे?

400 के पार AQI वहीं, अगर इन्हीं सब सवालों के बीच दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की बात करें, तो यह 400 का आंकड़ा पार कर चुका है। दिल्ली का एक्यूआई मौजूदा समय में 436 के करीब पहुंच चुका है, जिसे खतरनाक श्रेणी का माना जाता है।

ऐसे में लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक तरह से दिल्ली में सांसों का संकट पैदा हो चुका है। उधर, दिवाली के दिन दिल्लीवालों की ओर से जमकर पटाखे फोड़े गए। इससे भी हवा काफी प्रदूषित हो चुकी है। चौतरफा जहरीला वातावरण बन चुका है। सरकार की ओर से भी वातावरण को साफ करने के लिए कई तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। लेकिन, इसका वास्तविकता से कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से दिल्ली की हवा और ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है।