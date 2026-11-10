दीवाली पर दिल्ली में बढ़ा ध्वनि प्रदूषण, करोल बाग फिर टॉप पर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीवाली पर पटाखों के शोर ने दिल्ली के कई इलाकों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया। राजधानी में लगातार दूसरे साल करोल बाग सबसे अधिक शोर वाले इलाकों में शीर्ष पर रहा।

यहां दीवाली के दिन ध्वनि का स्तर 89.1 डेसीबल दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल यह 89.2 डेसीबल था। यानी मामूली कमी के बावजूद यहां शोर का स्तर लगभग उतना ही ऊंचा बना रहा।

ध्वनि प्रदूषण में बढ़ोतरी

वहीं, सोनिया विहार में पिछले साल के मुकाबले ध्वनि प्रदूषण में सबसे अधिक 16.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की देर रात जारी रिपोर्ट 'असेसमेंट आफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी ड्यूरिंग दीपावली 2026' के अनुसार, दीवाली पर राजधानी के 26 वास्तविक समय ध्वनि निगरानी केंद्रों से आंकड़े जुटाए गए।

इनमें 19 स्थानों पर पिछले साल के मुकाबले ध्वनि स्तर बढ़ा, जबकि केवल सात स्थानों पर कमी दर्ज की गई। इस दौरान ध्वनि का स्तर 57.5 से 89.1 डेसीबल के बीच रहा।

सोनिया विहार में 16.6 प्रतिशत बढ़ा शोर

इलाकों के लिहाज से देखें तो सोनिया विहार में ध्वनि स्तर 64.3 से बढ़कर 74.9 डेसीबल हो गया। यह 16.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसके बाद जहांगीरपुरी में 74 से बढ़कर 81.2 डेसीबल (9.7 प्रतिशत) और मुंडका में 62.5 से बढ़कर 68.2 डेसीबल (9.1 प्रतिशत) दर्ज किया गया।