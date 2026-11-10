मुंबई में आग लगने की घटनाओं के बाद MDMA का एक्शन, 25 नवंबर तक हवा में फूटने वाले पटाखों पर बैन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमडीएमए) ने शहर और उसके उपनगरों में आग लगने की घटनाओं के खतरे को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की सीमा के भीतर स्काई रॉकेट और हवा में उड़ने वाले अन्य पटाखों के इस्तेमाल पर 25 नवंबर तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

यह आदेश 9 नवंबर को जारी किया गया था। यह आदेश पिछले दो दिनों में मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में पटाखों की वजह से आग लगने की कई घटनाओं की रिपोर्ट के बाद आया है। आतिबाजी से आग लगने का खतरा अधिकारियों ने कहा कि रॉकेट और अन्य आतिशबाजी से आग लगने का खतरा होता है क्योंकि इनके जलने के बाद बचे अवशेष इमारतों की छतों, बालकनियों, खिड़कियों और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं पर गिर सकते हैं।

मुंबई के घनी आबादी वाले इलाकों, ऊंची इमारतों, झुग्गी-बस्तियों, संकरी सड़कों, ट्रैफिक जाम और एक-दूसरे से सटी व्यावसायिक व रिहायशी इमारतों का जिक्र करते हुए प्राधिकरण ने कहा कि इस तरह की आतिशबाजी से लगने वाली आग नागरिकों की जान-माल के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।

बीएमसी की सीमा के भीतर लगाई रोक आदेश के तहत बीएमसी की सीमा के भीतर स्काई रॉकेट और हवा में उड़ने वाले अन्य आतिशबाजी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह की जगहों पर लागू होता है। इसमें आवासीय इमारतें, छतें, बालकनी, आंगन, पार्किंग क्षेत्र, झुग्गी-बस्तियां और अन्य सभी परिसर शामिल हैं।