गाजियाबाद की बदलेगी तस्वीर, NH-09 पर 2.84 करोड़ से बनेगा भव्य प्रवेश द्वार; जारी हुआ टेंडर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर की पहचान और तेजी से विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुएजीडीए ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम शुरू किया है।

एनएच-09 से डायमंड फ्लाईओवर की ओर आने वाले मार्ग पर 2.84 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से भव्य प्रवेश द्वार और सुंदरीकरण कराया जाएगा। इसके साथ प्रतिमा स्थापित कर आसपास के क्षेत्र का सुंदरीकरण किया जाएगा।

एनएच-09 से डायमंड फ्लाईओवर की ओर आने वाले मार्ग पर प्रवेश द्वार के निर्माण और सुंदरीकरण के लिए जीडीए की ओर से टेंडर जारी किया है। योजना के तहत भव्य गेट बनाया जाएगा।

राजनगर एक्सटेंशन में DPR तैयार

इसके साथ, प्रतिमा स्थापित करने और आसपास के क्षेत्र को आकर्षक स्वरूप देने के कार्य होंगे। प्रवेश द्वार के निर्माण में एजेंसी चयन के बाद कार्यादेश जारी होगा, जबकि राजनगर एक्सटेंशन में डीपीआर तैयार होने के बाद बांध और सड़क की लागत, तकनीकी स्वरूप तथा निर्माण की आगे की प्रक्रिया तय होगी।