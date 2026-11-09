दीवाली के अगले दिन गाजियाबाद के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख; शार्ट सर्किट की आशंका

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पटेल नगर सेकंड में सोमवार शाम शार्ट सर्किट से गद्दे और प्लाईवुड के गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना पर कोतवाली अग्निशमन केंद्र से तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आसपास के मकानों को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

प्लाईवुड और गद्दों में लगी आग

मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ कुमार सिंह के मुताबिक शाम करीब सात बजे आग की सूचना मिली थी। सुशीला मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के पीछे स्थित वुडेन क्राफ्ट में टीन शेड के गोदाम में प्लाईवुड और गद्दों में आग लगी हुई थी। दमकलकर्मियों ने तत्काल होज पाइप फैलाकर पानी डालना शुरू किया।