गाजियाबाद: गंगनहर में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, गले पर चोट के निशान; हत्या के बाद फेंके जाने की आशंका

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद (मोदीनगर)। गाजियाबाद के मोदी नगर के निवाड़ी थाना क्षेत्र में सोनिया विहार रेगुलेटर के पास गंगनहर में एक व्यक्ति का शव मिला है।

जानकारी के अनुसार, शव के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।