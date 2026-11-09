गाजियाबाद: गंगनहर में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, गले पर चोट के निशान; हत्या के बाद फेंके जाने की आशंका
गाजियाबाद के गंगनहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसके गले पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने ...और पढ़ें
HighLights
गंगनहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला।
शव के गले पर चोट के निशान पाए गए।
पुलिस हत्या की आशंका पर जांच में जुटी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद (मोदीनगर)। गाजियाबाद के मोदी नगर के निवाड़ी थाना क्षेत्र में सोनिया विहार रेगुलेटर के पास गंगनहर में एक व्यक्ति का शव मिला है।
जानकारी के अनुसार, शव के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
प्रारंभिक तौर पर हत्या के बाद शव को गंगनहर में फेंकने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है।
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